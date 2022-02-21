Матыцин с оптимизмом смотрит на большое количество четвертых мест россиян на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился впечатлениями от завершившейся в Пекине Олимпиады-2022.

— Какие успехи нашей команды вам наиболее запомнятся?

— Очень рад фантастическому результату лыжной сборной. Он превзошел все наши ожидания. Но это не какой-то сюрприз, а результат системной и долгой работы, которая была выстроена федерацией, тренерами и специалистами. Мы понимаем, что лыжный спорт технологически сложный. Только интегрируя науку, мастерство технических специалистов и, безусловно, тренеров, можно рассчитывать на успех. Мы будем выходить с предложением и к президенту, и к правительству, чтобы максимально централизовать подходы к подготовке сборных команд России. Нам важно обеспечить сборные федеральными базами подготовки с учетом всех климатических условий. Ну и важнейшее звено — подготовка тренеров. У нас есть талантливые тренеры, есть тренерские школы практически во всех видах спорта, и это базовый элемент. Плюс строгий медицинский контроль и медицинское сопровождение как никогда важны для восстановления и правильного планирования подготовки.

В целом отдельные виды спорта более чем успешно выступили. В биатлоне был тяжелый период восстановления, стабилизации в федерации, тренерском штабе. Сейчас мы видим, что результаты есть, но много направлений, в которых надо работать. Важны согласованные действия и реальное выстраивание долгосрочной работы.

— Какие дисциплины вас порадовали на этих Играх?

— Фигурное катание, конечно. Мы понимаем, что, наверное, был сделан максимум с учетом острой конкуренции. В женском катании мы, безусловно, мировые лидеры. В парном катании и в танцах наши спортсмены тоже доминируют, занимают ведущие позиции. Уверен, у нас хорошие перспективы и на следующий олимпийский цикл.

Мы, конечно, надеялись на конькобежный спорт, санный спорт, бобслей и скелетон. Будем очень внимательно анализировать, чтобы понять, в чем была причина, скажем так, недовыполнения плана, который был определен предыдущим циклом подготовки. Надо выстроить систему, чтобы она сработала в будущем.

По итогам выступления спортсменов на Играх — у нас в девяти видах спорта есть медали. Надеемся, что этот резерв будет реализован в следующем олимпийском цикле еще большим количеством золотых медалей.

— У нас очень много четвертых мест, о чем этот показатель на данный момент говорит? Ведь четвертое место — это самое обидное, это любой спортсмен скажет. Почему такое происходит?

— Здесь в каждом отдельном случае надо разбираться внимательно. Наверное, где-то в большей мере попадание в тройку призеров — это психологический фактор такой успешной конкуренции. Здесь мы точно не ищем оправданий, но понимаем, что, к примеру, Китай был более чем готов в условиях жесткого ковидного режима, погодных условий.

Здесь очень многое зависело от психологической индивидуальной готовности. Это тоже направление, на которое нам стоит обратить внимание. Психология в спорте решает как минимум половину, а в отдельных видах даже большую часть успеха. У нас в спортивной психологии всегда была серьезная школа. Сегодня мы еще раз поняли, что нам надо обратить дополнительное внимание на это направление во всех видах спорта — и в командных, и в индивидуальных.

Мы видим, например, стрельбу наших биатлонистов — она зависит и от уровня технической готовности, и от уровня мобилизационной готовности. И в женском биатлоне, и в мужском это — основной фактор.

На Олимпиаде россияне завоевали 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В Пекине российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству завоеванных на Играх медалей.