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Сегодня, 15:28

«Прямиком из Вудстока приехал». Керлингист сборной США удивил своим имиджем на Олимпиаде

Роман Шишов
Корреспондент
Мэттью Хэмилтон.
Мэттью Хэмилтон.
Фото Instagram
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Мужская сборная России по керлингу встречается со сборной США в круговом турнире Олимпиады в Пекине. За американскую команду выступает Мэттью Хэмилтон, над внешним видом которого стали шутить в Сети. 32-летний мужчина имеет длинные волосы, усы и наколки.

«Прямиком из Вудстока приехал!» — звучит одна из шуток.

Вудсток — один из знаменитейших рок-фестивалей, состоявшийся в 1969 году.

Отметим, что Хэмилтон является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018.

Мэттью Хэмилтон.
Мэттью Хэмилтон.

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