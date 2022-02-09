«Прямиком из Вудстока приехал». Керлингист сборной США удивил своим имиджем на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу встречается со сборной США в круговом турнире Олимпиады в Пекине. За американскую команду выступает Мэттью Хэмилтон, над внешним видом которого стали шутить в Сети. 32-летний мужчина имеет длинные волосы, усы и наколки.

«Прямиком из Вудстока приехал!» — звучит одна из шуток.

Вудсток — один из знаменитейших рок-фестивалей, состоявшийся в 1969 году.

Отметим, что Хэмилтон является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018.