Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 09:45

Необычная фотосессия Медведевой, Загитова встала на горные лыжи, Солдатова скучает по лету

Медведева провела необычную фотосессию, а Загитова осваивает другие зимние виды спорта
Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Солдатова.
Фото Instagram
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Алина Загитова любит не только коньки, но и другие зимние виды спорта.

Евгения Медведева удивляет фотосессией в необычном образе.

Александру Ломовицкому подарили очень футбольный торт.

Семейство Криштиану и Джорджины отдыхает в жарких странах.

Андрей Мостовой в мини-отпуске между сборами. Возможно, что он как раз смотрит на Криштиану Роналду, отдыхающего неподалеку.

Настроение Дениса Глушакова перед возобновлением сезона — на высоте.

Месси предпочитает отдых дома, вместе с сыновьями.

Никита Мазепин выложил памятное фото с Криштиану Роналду.

Евгений Малкин отдыхает по заветам Джигана.

Александлра Солдатова демонстрирует, как классно умеет кататься на самокате. Вам тоже не хватает лета?

0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Берегите Игоря Акинфеева!» Леонид Куравлев болел за ЦСКА...
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости