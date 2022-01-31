Необычная фотосессия Медведевой, Загитова встала на горные лыжи, Солдатова скучает по лету
Медведева провела необычную фотосессию, а Загитова осваивает другие зимние виды спорта
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