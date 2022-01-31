Необычная фотосессия Медведевой, Загитова встала на горные лыжи, Солдатова скучает по лету

Медведева провела необычную фотосессию, а Загитова осваивает другие зимние виды спорта

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Алина Загитова любит не только коньки, но и другие зимние виды спорта.

Евгения Медведева удивляет фотосессией в необычном образе.

Александру Ломовицкому подарили очень футбольный торт.

Семейство Криштиану и Джорджины отдыхает в жарких странах.

Андрей Мостовой в мини-отпуске между сборами. Возможно, что он как раз смотрит на Криштиану Роналду, отдыхающего неподалеку.

Настроение Дениса Глушакова перед возобновлением сезона — на высоте.

Месси предпочитает отдых дома, вместе с сыновьями.

Никита Мазепин выложил памятное фото с Криштиану Роналду.

Евгений Малкин отдыхает по заветам Джигана.

Александлра Солдатова демонстрирует, как классно умеет кататься на самокате. Вам тоже не хватает лета?