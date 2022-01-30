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30 января, 14:35

«Берегите Игоря Акинфеева!» Леонид Куравлев болел за ЦСКА...

Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет
Отдел футбола «СЭ»
Леонид Куравлев.
Сегодня в возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист России Леонид Куравлев.

Леонид Вячеславович был болельщиком ЦСКА. В 2011 году в честь юбилея армейского клуба он дал небольшое интервью CSKA TV. Вот его содержание.

«Когда любишь команду, когда предан ей, то, конечно, любишь всех и каждого. И даже тех, кто сидит в запасе. Всех любишь... Потому что на каждого надеешься, каждый может внести свою лепту в любом матче. И недаром, когда команда завоевывает медали, награждают всех! А не выборочно. Так что я люблю всех в своей любимой команде — в ЦСКА.

И все-таки позвольте выделить мне одного футболиста. Это, конечно, вратарь. Славный мастер своего дела — Игорь Акинфеев. Он защищает ворота не только ЦСКА, но и является первым номером сборной России.

Алексей и&nbsp;Василий Березуцкие руководят ЦСКА на&nbsp;зимних сборах. ЦСКА вернул Василия Березуцкого и берет двух сильных новичков. Армейцы рвутся в Лигу чемпионов?

Ребята, я всем вам желаю успехов, здоровья! Берегите своего капитана — Игоря.

Я часто вижу видеокартинку, на которой он недоволен чем-то, пальчиками сучит. То есть он, как я понимаю, еще и играющий тренер. Ну а что же? Игорь — капитан, имеет на это право. Видит из ворот, что происходит на поле. Замечает недостатки, может и поощрить. Такая у него функция.

Спасибо вам, ребята, что вы так прекрасно играете. Желаю вам побед. Конечно, никто не застрахован от поражений. Но вы же способные! Думаю, вы сумеете порадовать нас в этот юбилейный год клуба. Дата обязывает стать чемпионами. Тут уж никуда не деться. Так что большая просьба: добейтесь в этом сезоне первого места.

Нет, я вас не загружаю. Мало ли... Вон там «Зенит» вроде неплохо играет. Ну и пусть себе неплохо играет, но вы-то играете лучше! В том-то и дело.

Всех вам благ! Здоровья, успехов. И веселья. Не только в душе, но и на поле. Потому что футбол — веселая игра на самом деле. Ведь дети учатся жизни поначалу через игру. А вы взрослые — тоже играете. В этом есть что-то прекрасное. От детства! Так что веселитесь!"

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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