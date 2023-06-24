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Сегодня, 20:00

Как научиться плавать на SUP-борде: инструкция для новичков

Ольга Стрельникова
,
Александр Вайнштейн
Президент Российской федерации серфинга
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Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Елена Прохорова
Чемпионка мира по sup-серфингу
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Девушка на сапсерфе с веслом
Фото istockphoto.com

С приходом лета появляется возможность для новых открытий. Одним из них может стать сапбординг. Что это за вид спорта и как им начать заниматься, рассказали первая чемпионка мира из России по SUP-серфингу Елена Прохорова и президент Федерации серфинга России Александр Вайнштейн.

Что нужно купить или взять в аренду

Сапсерфинг (SUP-серфинг), он же сапбординг (SUP-бординг) — разновидность серфинга. Однако здесь все гораздо проще: ваша задача — стоять на доске и управлять ей веслом. Для того чтобы встать на сап, нужно желание, чуточку смелости и, конечно же, инвентарь. Вам потребуется:

  • сап или сапборд («доска», надувная или жесткая);

  • плавник или фин — небольшая деталь в виде акульего плавника, крепится к нижней задней части сапборда и необходима, чтобы передвигаться по прямой;

  • лиш — страховочный витой шнурок, который крепится одним концом к ноге, вторым к сапборду (необходим для безопасности — в случае падения с сапборда, он никуда не уплывет и всегда будет рядом);

  • весло (с помощью чего передвигаться).

Парень на доске для сапа.
Фото istockphoto.com

Какая экипировка нужна для сапсерфинга

Что касается экипировки, то есть одежды для катания на сапборде, подойдут:

  • шорты и майка;

  • купальник и плавательные шорты.

Чтобы начать, одежда может быть практически любой. Основное правило — удобной. Для тех же, кто готовится к соревнованиям, любительским или профессиональным, одежда подбирается по погоде, поскольку тренироваться приходится в любое время года, иногда даже при минусовой температуре. В этом случае спортсмены используют сухие и мокрые (неопреновые) гидрокостюмы и гидрообувь.
Елена Прохорова
Чемпионка мира по SUP-серфингу

Как вставать на сапборд и управлять им

Вставать на сап впервые лучше всего летом в теплую, солнечную, безветренную погоду. Лучше это сделать с профессиональным инструктором. За одно занятие он ответит на все возможные вопросы, которых наверняка будет много. Он покажет, как держать весло и вставать на доску. Обучить правильной технике может профессиональный тренер.

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Где можно плавать и сколько это стоит

Встать на сап в наше время можно практически в любом регионе, где есть вода (пруд, река, море). С каждым годом количество школ и клубов, а также станций проката по SUP-серфингу на воде стремительно растет. Отличие между ними заключается в том, что:

  • прокаты предлагают прогулки и развлечения;

  • клубы и школы тренируют.

Цены сильно разнятся в зависимости от региона (каких-то фиксированных сумм нет). Например, в Москве катание с инструктором стоит 2000 рублей в час. Аренда сапа — от 1000 рублей в час.

Для любителей спокойного активного отдыха такие станции предлагают прогулки на сапах по живописным местам, сап-йогу, рассветы и закаты на сапах и многое другое. Если же прогулки вам кажутся скучным занятием и вы не из робкого десятка, то лучше записываться на тренировки в профессиональные клубы, где работает тренер, который обучит правильной технике гребка, при которой нагрузка равномерно распределяется на все тело и заставит на тренировках изрядно попотеть.
Елена Прохорова
Чемпионка мира по SUP-серфингу
Девушка в горах на озере плавает на доске для сапа
Фото istockphoto.com

В каких соревнованиях на SUP-бордах можно принять участие

Соревнования в SUP-серфинге можно разделить на любительские и профессиональные. К последним относятся:

  • чемпионат России;

  • первенство России;

  • всероссийские соревнования и другие.

В профессиональных соревнованиях спортсмены выступают на результат, стараются попасть в сборную команду России и в отбор на международные соревнования. Им могут быть присвоены спортивные разряды и звания.

В сапсерфинге есть разные поддисциплины: прогулки на гладкой воде, сплав по горным рекам, собственно серфинг (сап на волнах), гонки на скоростное прохождение дистанции. Чаще всего новички пробуют сап именно на гладкой воде. В таких условиях кататься на сапе могут и дети с 6-7 лет, и пожилые люди. Водный туризм на сапах приобретает все большую популярность среди огромного количества людей всех возрастов и профессий в самых разных уголках страны: это и Владивосток, и Дагестан, и Калмыкия, Москва. В Санкт-Петербурге на фестивали выходят несколько тысяч профессионалов и любителей SUP-серфинга одновременно. При желании каждый может найти возможность попробовать себя в этой дисциплине.
Александр Вайнштейн
Президент Российской федерации серфинга

Соревнования для любителей отличаются теплой, дружеской атмосферой. Участникам важен не столько результат, сколько знакомство и общение с единомышленниками. Таких соревнований очень много, они проходят в разных форматах — от костюмированных заплывов и стартов с собачками до длительных марафонских дистанций по 30-50 км и больше.

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