Усманов и Винер разводятся: что об этом известно

Основная информация.

Причина не разглашается

Предприниматель Алишер Усманов подал в суд заявление о расторжении брака со своей женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, сообщили в четверг федеральные агентства. ТАСС привел данную информацию со ссылкой на судебный участок № 205 столичного района Крылатское.

«В суд поступило исковое заявление от Алишера Усманова о разводе с Ириной Винер-Усмановой», — сообщили в суде. В нем уточнили, что 19 мая прошла беседа по иску, а рассмотрение заявления по существу назначено на 7 июня в 12.00 мск мировым судьей судебного участка.

Усманов и Винер состоят в браке с 1992 года. Причину их расставания пока не разглашают.

Ирина Винер. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Если мы договоримся, то без комментариев»

Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с Алишером Усмановым.

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», — сказала Винер-Усманова РИА «Новости».

Алишер Усманов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ирина Винер — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России. Она родилась в Самарканде и сильно увлеклась художественной гимнастикой после переезда в Ташкент. Винер неоднократно выигрывала чемпионат Узбекистана, окончила школу с серебряной медалью и поступила в институт физкультуры в Ташкенте, а после начала строить тренерскую карьеру.

Алишер Усманов — бизнесмен и миллиардер, владелец холдинга «Металлоинвест», был акционером футбольного «Арсенала» из Лондона и с марта приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования. Он вырос в Узбекистане, в детстве обожал роман «Три мушкетера», и из этого выросла страсть к фехтованию. Усманов выступал за юношескую сборную страны, потом за всесоюзную команду и затем получил звание мастера спорта СССР. Будущий предприниматель учился на факультете международного права в МГИМО.

Усманов впервые увидел Винер на тренировке — они занимались неподалеку друг от друга. Когда позже они случайно встретились в Москве, то договорились сходить на свидание.

Усманов сделал предложение Винер из тюрьмы — в августе 1980 года он был обвинен в мошенничестве, получении взятки и хищении социалистической собственности и приговорен к 8 годам лишения свободы, а возлюбленная обещала его дождаться. Усманов был освобожден за примерное поведение на два года раньше, а до этого отправил Винер платок, что по узбекским традициям означает предложение руки и сердца. Позже приговор был отменен, а дело официально признано сфабрикованным.

Пара вместе почти 50 лет, а свадьбу без пышной церемонии сыграла в 1992 году после окончательного переезда из Ташкента в Москву. Усманов усыновил ребенка Винер от первого брака — Антона.

Усманов входит в топ-10 богатейших людей России и топ-100 мира, по данным Forbes, находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании, США, Японии, Канады и Австралии (данные «Википедии»).