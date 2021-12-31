Необычные факты создания фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Интересные истории главного новогоднего фильма.

Сложно представить 31 декабря без фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Эта советская картина запала в душу многим, а ее популярность вынуждает крупные вещатели — Первый канал и «Россию 1» — делить показ между собой.

Феномен популярности фильма объяснить сложно, но даже в США решили снять свой ремейк. Летом 2021 года режиссер Марюс Вайсберг принялся снимать свой вариант под рабочим названием About Fate. Задействованы в фильме племянница Джулии Робертс Эмма Робертс («Оторва», «Крик 4», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались»), Мэделин Петш («Ривердейл», «Пункт назначения: Смайл») и Бритт Робертсон («В первый раз», «Дальняя дорога», «Земля будущего»).

История создания фильма

Советский двухсерийный фильм впервые вышел на экраны 1 января 1976 года, а сегодня ему уже 45 лет! Хотя еще ранее, в 1969-м, Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов написали пьесу «С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь...», которая имела большой успех в театре.

Сам Рязанов заявил, что сюжет фильма и художественной пьесы основывается на реальных событиях.

«Началось с того, что мы со сценаристом Эмилем Брагинским решили банально заработать денег и написать комедию с минимальным количеством персонажей, действие которой происходило бы на одной декорации. Вспомнили историю, как один человек 31 декабря пошел в баню, потом попал к друзьям и уехал в другой город... Как дальше сложилась судьба этого человека, мы не имели понятия. Стали сочинять...»

Интересно, что съемки проходили с марта до середины лета. В некоторые съемочные дни снега почти не было, поэтому пришлось использовать искусственный. Но тогда еще не существовало ни снежных пушек, ни баллончиков, никаких снежных хлопьев в пакетах, пришлось делать его из ваты, бумаги и пенопласта. Их раздували феном, чтобы создать эффект ветра.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Практически весь съемочный процесс состоялся в Москве, а только небольшая часть кадров была снята в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде). Обе квартиры, где проходит действие, находятся на проспекте Вернадского, в домах 125 (дом Лукашина) и 113 (дом Нади). Кадры из квартиры были сняты с трех камер. Съемка в бане прошла в построенном павильоне «Мосфильма».

На стене дома 125 устанавливали именную табличку, но ее дважды снимали неизвестные.

Актеры картины

В этом году фильм стоит посмотреть обязательно, чтобы отдать дань памяти актеру Андрею Мягкову, сыгравшему главного героя Женю Лукашина. В феврале 2021 года он ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Он, кстати, не понимал, почему «Иронию судьбы» показывают каждые новогодние праздники:

«Нельзя сказать, что это мой любимый фильм. Ежегодно показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение. У зрителя же другое мнение, ему нравится каждый год смотреть этот фильм».

В первую очередь на роль Лукашина рассматривали Андрея Миронова, но он не подошел по типажу. Рязанову нужен был мужчина, которые не привлекал бы внимание женщин, а Миронов был тем еще ловеласом. Андрей мог сыграть и роль Ипполита, но сам отказался. Пробы проходили Олег Даль, Петр Вельяминов и Иннокентий Смоктуновский.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Долгие выборы были и с актрисой на роль Нади. Рязанов не взял ни Людмилу Гурченко, ни Валентину Талызину, ни Светлану Немоляеву, ни Алису Фрейндлих, ни других многочисленных советских звезд. Польскую актрису Барбару Брыльску Рязанову посоветовал другой режиссер. Оказалось, что у его сына висел портрет Барбары, который и показали Эльдару Александровичу. Правда, из-за сильного акцента ее озвучила Валентина Талызина. Она еще и снялась в роли подруги Нади.

Олега Басилашвили изначально назначили на роль Ипполита, но на съемки он не приехал из-за смерти отца. Тогда его место занял Юрий Яковлев. И самые внимательные зрители могли заметить, что когда Надя подбирает фотографию Ипполита из сугроба, на ней изображен Басилашвили, а не Яковлев. Просто не успели переснять этот кадр.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Мало, кто знает, но в массовке фильма даже снялся Александр Беляев, известный телеведущий прогноза погоды на НТВ. Он умер в 2020 году.

Музыка в фильме

Особой нитью в фильме проходят песни, которые каждый россиянин знает наизусть. Стихотворения Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной положил на музыку советский и российский композитор Микаэл Таривердиев.

Песни исполнили, конечно, не сами актеры. Вместо Нади пела народная артистка СССР Алла Пугачева («По улице моей», «На Тихорецкую», «Мне нравится», «У зеркала»), а за Женю — Сергей Никитин («Со мною вот что происходит», «Я спросил у ясеня», «Никого не будет в доме» и «Если у вас нету тети»).

Жена Микаэла Таривердиева Вера вспоминала: «Однажды Таривердиев проходил мимо столовой, в которой среди других людей сидел Рязанов и напевал «На Тихорецкую состав отправится...». Эту песню он хотел взять в свой новый фильм и сожалел, что она народная. Хотя на самом деле песня была написана для оперы моего мужа. А исполнял ее Владимир Высоцкий, поэтому Рязанов ее слышал, но не знал автора».

Метраж музыки. Фото esquire.ru

В концовке фильма «Балладу о прокуренном вагоне» на стихи Александра Кочеткова зачитали Андрей Мягков и Валентина Талызина.

До сих пор эти песни не теряют своей актуальности, и их часто перепевают певцы и актеры.