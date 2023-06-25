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Сегодня, 12:30

Яхта за 6,5 миллиона евро и очаровательная Джорджина: как отдыхает Криштиану Роналду

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Фото Соцсети
Португальская звезда проводит свой отпуск на Сардинии.

Криштиану Роналду 20 июня сыграл 200-й матч за сборную Португалии. Знаменательное событие случилось на матче отборочного турнира Евро-2024 против Исландии. Португалец получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за рекорд по числу официальных игр за национальную команду.

Фото AFP

Вернувшись из северного Рейкьявика, звезда мирового футбола отправился отдохнуть со своей подругой Джорджиной Родригес и детьми в теплую Сардинию.

Фото Соцсети

Криштиану ждала его роскошная яхта Azimut Grande, которую он приобрел три года назад за шесть с половиной миллионов евро.

Фото Соцсети

Фотографиями своего отдыха Криштиану Роналду поделился с подписчиками своих соцсетей.

Фото Соцсети

Построенная на верфях Версилии яхта Криштиану имеет пять роскошных кают.

Фото Соцсети

Они предназначены для четырех детей Роналду, и одна остается для их родителей.

Фото Соцсети

Впрочем, места на яхте и без кают хватает: есть современная кухня, две зоны отдыха, огромная гостиная и роскошная столовая.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети

На корме удобная площадка, с которой можно окунуться в воду.

Фото Соцсети

Криштиану — большой любитель быстрой езды не только по суше. Его яхта благодаря двум двигателям мощностью 1900 лошадиных сил способна развивать скорость в 28 узлов (52 км/ч), несмотря на то что весит 93 тонны.

Фото Соцсети

Роналду уже отдыхал с Джорджиной, Криштиану-младшим, двойняшками Евой и Матео и дочерью Аланой на своем судне. После Евро-2020 семейство путешествовало между испанской Мальоркой и Алькудии-де-Креспинс, провинцией Мальорки.

Фото Соцсети

На этот раз Криштиану Роналду ныряет в воду у популярного острова в Средиземном море между Сицилией и Корсикой.

Фото Соцсети
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