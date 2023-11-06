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Спортивные лиги в CША обвинили в расизме против белых. Неожиданный поворот за океаном

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Гонщик NASCAR Бубба Уоллес во время акции Black Lives Matter.
Гонщик NASCAR Бубба Уоллес во время акции Black Lives Matter.
Фото Getty Images
Прецедентное разбирательство в Америке.

Про левый поворот на Западе и чрезвычайную инклюзивность общества в Северной Америке и Европе можно каждый день смотреть по телевизору, поэтому углубляться в тему вряд ли имеет смысл. Но действительно, за последние годы, особенно после BLM, идея негласной квоты для темнокожих в жюри «Оскара», в фильмах и на публичных мероприятиях глубоко проникла в американские умы. А как известно из Ньютона (знал бы он о наших проблемах!), действие равно противодействию — так что параллельно активизируются американские консерваторы и «реднеки». И вот дошло до первых судебных исков против дискриминации белых. Под огнем — автогоночная серия NASCAR и бейсбольная MLB.

Фото Getty Images

В чем дело?

Юристы из организации America Legal First подали за последние полгода несколько жалоб на самые разные американские организации — MLB, NASCAR McDonalds, Starbucks, Morgan Stanley — и утверждают, что компании нарушают статью 7 Акта о гражданских правах, который был принят в рамках борьбы против дискриминации и сегрегации. Джон Кеннеди до него не дожил, но закон внес решающую лепту в строительство нового американского общества. В нем содержатся положения о запрете расовой и половой (слово «гендерной» появилось позже) дискриминации.

Однако вряд ли кто-то мог предполагать 60 лет назад, что закон будут трактовать в обратную сторону.

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Юридическая группа Миллера обвиняет компании, последней из которых стал NASCAR, в нарушениях при приеме на работу и фаворитизме в пользу темнокожих. В случае с автогонками America Legal First даже называет конкретную программу — Rev Racing. Юрист компании Ник Бэрри объясняет: «Эта незаконная деятельность не должна продолжаться. NASCAR должна отбирать гонщиков не по расовой принадлежности и полу, а по умению водить машину. Любая расовая дискриминация неправильна, даже если она отвечает модной сегодня задаче «социальной справедливости». Серия действительно прописывает в правилах, что на эту программу могут податься только женщины или расовые меньшинства.

Жалоба подана в Комиссию по равным возможностям при занятости США. Ранее юридическая компания подала жалобы против крупных гигантов — например, к McDonald's возникли претензии из-за публичных заявлений на сайте о стремлении повысить процент меньшинств среди сотрудников компании. До 35% - солидное меньшинство, согласитесь.

Фото Getty Images

Есть ли проблема?

Руководитель NASCAR (это частная, а не государственная компания) Стив Фелпс отверг обвинения:

— Я горжусь работой, которую мы проделали в области улучшения разнообразия. Мы собираемся продолжить наши усилия, чтобы вся страна, весь мир приходили на трибуны и смотрели нас по телевидению. Это про любовь к гонкам. Я думаю, гонки — прекрасная возможность для людей объединиться. Мы будем увеличивать нашу фан-базу в каждом сегменте населения, среди молодых, старых, черных, белых, мужчин и женщин, везде. Именно так мы собираемся расти.

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Притом что историй об обратном расизме в США действительно хватает, скорее история напоминает аксиому Эскобара (погуглите, если не встречали, так как ее объяснение не совсем цензурно). С одной стороны, в начале XXI века была провозглашена «пострасовая Америка» без предрассудков, только вот черный расизм тоже существует. В 2016 году произошла знаковая история: блогер-миллионник Джоуи Сэладс провел социальный эксперимент. Сначала постоял с плакатом «Black Lives Matter» («Черные жизни важны») в белом районе, предлагая прохожим выразить свою поддержку движению. Они преимущественно не соглашались и отвечали, что не делают различий между людьми по цвету кожи. Но когда смельчак Джоуи пошел в черный район с плакатом «All Lives Matter» («Все жизни важны»), то моментально подвергся нападению. Конечно, всегда можно обвинить автора ролика в монтаже или подставе, но 15 миллионов просмотров этого ролика свидетельствуют, что проблема есть.

Комментарии под новостью про жалобу в NASCAR тоже диаметрально противоположные: от «слава богу, нашлись адекватные люди» до «пора усмирить этих белых нацистов».

С другой стороны, конкретно в NASCAR претензии юристов выглядят, как бы сказать, гиперболизированно. 92% гонщиков серии — американские белые мужчины. В высшем дивизионе один темнокожий пилот, один американский азиат и один латинос. Автогонки всегда оставались пристанищем консерваторов — там нередко можно встретить флаг конфедератов и немейнстримные заявления. В конце концов, юристам можно заняться НБА — там соотношение противоположное.

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На сайте организации упоминаются победы в отдельных делах, но большинство из них против госорганов. Сомнительно, чтобы частную компанию обязали прикрыть программу по разнообразию после жалобы «юристов-патриотов».

НБА
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