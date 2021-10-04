Хабиб отказался пить с Фергюсоном, Санта-Барбара в жизни Ефимовой, Плющенко — рисковый мужчина
Пока Илья Ковальчук находится в поисках нового клуба, есть возможность уделить время семье.
Даниил Медведев — большой поклонник синего и его оттенков.
Керлингистка Анна Сидорова очень много времени проводит в спортзале. Результат — на фото.
Милота от Валерия Карпина. Главный тренер сборной России поздравляет любимую жену с Днем рождения.
В эти выходные Хабиб Нурмагомедов побывал на матче «Манчестер Юнайтед» и познакомился с легендой британского футбола Сэром Алексом Фергюсоном , а также поделился историей, как он отказался от предложения выпить с ним вина.
В жизни Юлии Ефимовой наступила настоящая Санта-Барбара. Судя по геолокации в посте.
Даниил Квят за последнее время заметно возмужал. А когда возвращение в Формулу-1?
А Никита Мазепин, тем времен, не ограничивается лишь болидом «Формулы» и управляет более экстремальными четыреколесными видами транспорта.
Евгений Плющенко — довольно таки рисковый мужчина. Посмотрите, что он вытворяет!
Милое фото от Александры Трусовой.
Андрей Аршавин хвалится богатым уловом.
А Дарья Клишина украшает это воскресенье одним своим видом.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю