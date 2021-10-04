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Хабиб отказался пить с Фергюсоном, Санта-Барбара в жизни Ефимовой, Плющенко — рисковый мужчина

Сегодня, 12:00
Алекс Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов, Юлия Ефимова, Евгений Плющенко. Фото Instagram
Алекс Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов, Юлия Ефимова, Евгений Плющенко. Фото Instagram
Все самое интересное в Instagram спортменов и тренеров за прошедшую неделю.

Пока Илья Ковальчук находится в поисках нового клуба, есть возможность уделить время семье.

Даниил Медведев — большой поклонник синего и его оттенков.


Керлингистка Анна Сидорова очень много времени проводит в спортзале. Результат — на фото.

Милота от Валерия Карпина. Главный тренер сборной России поздравляет любимую жену с Днем рождения.

В эти выходные Хабиб Нурмагомедов побывал на матче «Манчестер Юнайтед» и познакомился с легендой британского футбола Сэром Алексом Фергюсоном , а также поделился историей, как он отказался от предложения выпить с ним вина.

В жизни Юлии Ефимовой наступила настоящая Санта-Барбара. Судя по геолокации в посте.

Даниил Квят за последнее время заметно возмужал. А когда возвращение в Формулу-1?

А Никита Мазепин, тем времен, не ограничивается лишь болидом «Формулы» и управляет более экстремальными четыреколесными видами транспорта.

Евгений Плющенко — довольно таки рисковый мужчина. Посмотрите, что он вытворяет!

Милое фото от Александры Трусовой.

Андрей Аршавин хвалится богатым уловом.


А Дарья Клишина украшает это воскресенье одним своим видом.

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