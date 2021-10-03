Хабиб рассказал, как отказался выпить вина с Алексом Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился историей, как он отказался от предложения легендарного футбольного тренера сэра Алекса Фергюсона выпить с ним вина.

«Когда я познакомился с Даниэлем Кормье, он позвал меня на вечеринку, — говорит Хабиб на встрече для ютуб-канала Eman Channel. — Я отказался. Он спрашивает, почему. Говорю: «Зачем мне идти на вечеринку? Я не пью». Он отвечает: «Да все нормально, у меня есть знакомые мусульмане, они ходят на вечеринки. И ты можешь пойти». Говорю: «Не-не-не». Это было в 2012 году. У меня у самого есть много друзей, хотя не знаю, друзья ли это. Они, когда им удобно — мусульмане, а когда неудобно — нет.

Но я никогда не бью себя в грудь, что я мусульманин и не говорю это всем подряд. Я не стесняюсь своей веры, но не говорю об этом всем. Вот сегодня мы были на стадионе, рядом Патрис Эвра, Усэйн Болт, сэр Алекс Фергюсон. Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо. Я не сужу его. Но как мне объяснить мою позицию? Можно напрямую: «Нет-нет-нет, я мусульманин, я не пью». Но можно и по-другому, как сделал я: «Если я выпью, то разнесу здесь вас всех, ребята. Это нехорошая идея». Пару часов назад я сказал это сэру Алексу. Он все понял сразу: «Я понял, ты не пьешь».

Хабиб провел последний бой в октябре прошлого года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После этого поединка он объявил о завершении карьеры в ММА. Нурмагомедов провел 29 боев, победив в каждом.