Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала фотографию в Instagram. Она вспомнила забавный эпизод из своей карьеры на телевидении.

«Пару днеи? назад мне напомнили об одном замечательном эпизоде моеи? рабочеи? биографии. Это было 7 лет назад. Мы с девчонками были ведущими шоу «Я права» на канале «Ю». Даже боюсь пересматривать выпуски, не решусь.

Мне было 18. Наверное, я была ужасно смешнои?, потому что абсолютно отказывалась верить в условность происходящего, не понимала, что ток-шоу — это игра, что это «просто работа»... Я от всего сердца благодарна всеи? съемочнои? группе, всеи? команде — профессиональнеи?шеи?, продюсерам, девчонкам-коллегам — Даше Сагаллвои?, Юле Коган, Настасье Самбурскои?. Люди Добрые! Если Вы это читаете, — низкии? вам поклон! Спасибо вам большое за колоссальныи? опыт и космическое терпение! Только теперь я понимаю, как вы со мнои? намучились! Я совершенно искренно почти «падала в обморок» от персонажеи? шоу и их истории?, что-то там такое вещала, была жутко правильнои? занудои? и совершенно глупым ребенком. Я не осознавала, что все происходящее — драматургия жанра, и все принимала близко к сердцу. Выдержала только один сезон, потом взмолилась перед продюсером: «отпустите меня, пожалуи?ста, я с этим не справляюсь».

Сеи?час бы я уже иронично, с шутками и прибаутками или с профессиональным «покер-феи?сом» выполняла работу ведущеи?, а тогда просто — жила. Возможно, я была невероятно нелепои?, зажатои?, глупои?, но... возможно... именно в этом было что-то очень настоящее, что уже никогда не повторить", — написала Арзамасова.