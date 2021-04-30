Арзамасова и Авербух ждут ребенка: «папина дочка» скоро станет мамой

Актриса и постановщик поделились радостной новостью.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух готовятся стать родителями. Никому не придется гадать, почему у Лизы подозрительно округляется животик, ведь пара заранее рассказала все в Instagram.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — написали счастливые будущие родители под видео.

Для 47-летнего Ильи Авербуха готовиться к отцовству уже не в новинку, у него есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Кстати, Мартин живет с папой, так что и его в будущем можно будет поздравить с появлением братика или сестренки.

А вот 26-летняя Елизавета познает радость материнства впервые, и, пусть мы знаем, что беременность — это совсем не отдых в Сочи, наверняка она чувствует себя на седьмом небе от счастья.

Впервые о романе Ильи и Елизаветы стало известно летом 2020 года — и хотя сначала пара долго скрывала отношения, в конце концов им пришлось сдаться. Впервые официально они появились вместе на шоу «Вечерний Ургант».

«Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы, которые нормально возникали, для того чтобы они исчезли. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться, или отнекиваться, или рассказывать. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение», — поделился Илья.

Зимой нежные отношения продолжились и переросли в свадьбу, которую никто скрывать не стал. Брак был зарегистрирован в декабре 2020-го. А теперь мы узнаем о совсем прекраснейших новостях.

Арзамасова отзывается об Авербухе как об идеальном мужчине в плане домашнего быта и хозяйства. «Он очень хозяйственный! Очень! Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет обуючивать, все знает, как должно быть, умеет все организовать», — сказала актриса.

Как только пост в Instagram появился, коллеги по цеху бросились писать поздравления. Конечно же, Лизу больше поздравляли певцы и актеры, в числе первых отметились Тимур Родригес, Анна Михайловская и Сати Казанова, а у Ильи комментарии наполнились поздравлениями из мира фигурного катания — сердечки и смайлики пришли от Евгении Медведевой, Татьяны Навки, Дмитрия Соловьева и многих-многих других.