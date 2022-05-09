Они сражались за Родину. Истории предков известных спортсменов, которые воевали в Великую Отечественную

9 мая — особенная дата, когда мы вспоминаем своих родных, сражавшихся с немецкими захватчиками. В преддверии этой даты рассказываем о прадедах и дедах российских атлетов, воевавших против нацизма.

Бабушка главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина — Мария Прокопьевна Черезова

Мария Прокопьевна родилась в 1922 году, ровно сто лет назад. В звании рядового прошла всю Великую Отечественную войну. После Победы вернулась к мирной жизни. Воспитала детей и внука, который впоследствии забил первый гол в истории сборной России, а в XXI веке занял пост главного тренера национальной команды.

Прадед олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой — Миркасим Амирзагитович Загитов

Миркасим Амирзагитович родился в 1909 году в Татарстане. До войны работал кузнецом, в возрасте 32 лет в его дом, как и в миллионы других, пришла война. Прадедушку Алины Загитовой призвали в армию в августе 1941 года. Миркасим Амирзагитович воевал в составе 139-го стрелкового полка Суворовской дивизии, получил множество ранений, но остался жив и прошел ВОВ почти от самого начала до конца.

Герой семейства Загитовых отмечен боевыми наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени. После Победы Миркасим Амирзагитович вернулся к кузнечному ремеслу, а спустя 73 года его правнучка завоевала олимпийское золото в Пхенчхане-2018.

Прадедушка Алины Загитовой. соцсети Алины Загитовой

Дедушка чемпиона мира и Европы по боксу Александра Поветкина — Иван Семенович Поветкин

Дедушка Русского Витязя был призван в РККА в феврале 1943 года. Его распределили в 154-й гвардейский артиллерийский полк 76-й гвардейской стрелковой дивизии. Иван Поветкин участвовал в освобождении российских, белорусских и польских городов, был награжден медалью «За освобождение Варшавы».

Иван Семенович сражался в звании гвардии старшего сержанта. За подвиг в районе польского города Хелмно награжден медалью «За отвагу»: в качестве артиллериста-наводчика Поветкин уничтожил огнем своего орудия прорвавшуюся группировку противника, предотвратив опасную контратаку.

Александр Поветкин. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Прадед экс-вратаря сборной России Вячеслава Малафеева — Иван Иванович Малафеев

Боевая задача предка голкипера нашей национальной команды была, может быть, не самой заметной, но крайне важной. Иван Иванович служил военным почтальоном, связывал фронт с тылом. И это далеко не легкая задача. Иван Малафеев был дважды ранен и контужен. Как и любой солдат Великой Отечественной, он прошел огонь и воду, но дожил до Победы.

Отец и мать легендарного советского вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею Владислава Третьяка — Александр Дмитриевич и Вера Петровна Третьяк

Еще до войны Александр Дмитриевич окончил Харьковское летное училище, став кадровым офицером. В 1941 году он сразу попросил об отправке на фронт — навыки Третьяка-старшего могли помочь в борьбе советских соколов с люфтваффе, но руководство решило сохранить опытного специалиста в тылу.

Александра Дмитриевича отправили в училище готовить девушек-радисток. В тот момент это была одна из самых дефицитных специальностей в Красной армии. Поэтому трудоемкий процесс обучения длился каждый день без перерыва два-три месяца, после которых фронт получал квалифицированное пополнение.

Мать Владислава Александровича, Вера Петровна, во время ВОВ находилась в Хабаровске. Она тоже была радисткой, но на флоте. Родители великого голкипера награждены медалями и орденами за победу в Великой Отечественной войне.

Дедушка российского гроссмейстера Сергея Карякина — Иван Герасимович Карякин

Дедушка Сергея Карякина попал на фронт в 23 года. Иван Герасимович прошел путь от рядового солдата до старшего лейтенанта. Самые памятные сражения связаны со Сталинградской битвой. Там Карякин командовал ротой 866-го стрелкового полка. В 1944 году в рукопашной схватке Иван Герасимович получил тяжелое ранение. Врачи уже хотели комиссовать молодого офицера, но предок шахматиста оправился и вернулся на фронт.

У внука и деда сложились очень теплые отношения. Гроссмейстер вспоминал, что свои первые шаги в спорте он сделал благодаря Ивану Герасимовичу, который научил его многим шахматным фишкам.

Карякин-старший награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и восемью медалями.

Николай Валуев. Ефим Шаинский

Дедушка чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Николая Валуева — Николай Сергеевич Валуев

Внук и дедушка — полные тезки. Валуев-старший попал на фронт в 1943 году, а демобилизовался только в 1947 году. Во время Великой Отечественной войны Николай Сергеевич проходил службу в 106-м отдельном мото-понтонно-мостовом батальоне в должности водолаза.

Предок экс-чемпиона мира по боксу награжден орденом Славы III степени — за мужественное выполнение задания командования по подводной проверке опор моста и ледорезов в реке Неман. Из-за интенсивного ледохода переправе грозило разрушение, что могло парализовать движение наступающих войск. Валуев-старший отважно спустился воду и, рискуя жизнью, исправил повреждения. Также в одном из сражений он получил тяжелое ранение. Врачи не смогли достать осколок, попавший в грудь, поэтому такой «трофей» остался с ним до конца жизни.

Дедушка экс-футболиста сборной России и «Локомотива» Дмитрия Тарасова — Ким Дмитриевич Тарасов

Ким Дмитриевич Тарасов попал на фронт в 1943 году, когда ему было 18 лет. Он служил в 17-м отдельном штурмовом стрелковом батальоне. Принимал участие в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Попадал в плен, дважды был ранен.

Дедушка футболиста Тарасова отмечен военными наградами: медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией».