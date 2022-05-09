Они отдавали свои жизни ради того, чтобы сейчас жили мы. Колонка Аллы Шишкиной к 9 Мая

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию Аллы Шишкиной — о Дне Победы и воевавших предках.

9 Мая всегда был и остается особенным днем для моей семьи.

С самого детства помню, как мои родители, тети и бабушки рассказывали о моих героических предках. По всем ветвям нашей родословной мужчины воевали. К сожалению, почти никто из них не дожил до моего более-менее сознательного возраста. А те, кто дожил, никогда не рассказывали о войне больше нескольких предложений. Но слыша их слова, я понимала, что они не воспринимали ожесточенную борьбу с врагом на фронте как что-то героическое. Люди защищали свою Родину, свои дома, и для них это абсолютно естественно. Никто даже не задумывался, что приходится неимоверно тяжело, что нечего есть или что приходится работать в тылу по 16 часов в сутки, — просто делали то, что должны.

В детстве мама говорила мне, что в нашей стране война коснулась каждого. И нет семьи, где не потеряли бы мужа, отца, сына, дочь или другого близкого человека. На уроках истории и патриотических занятиях в школе, когда накануне Праздника Победы приходили ветераны, меня всегда поражало, сколько отдано жизней ради того, чтобы сейчас жили мы. Я не могу (и никогда не могла) смотреть фильмы, посвященные войне, и слушать военные песни без слез.

Про одного из своих прадедов я знаю чуть больше, чем про остальных предков — участников ВОВ. Мы храним его награды и гордимся. Сегодня хочу рассказать именно про него.

Загрядский Михаил Иванович, родился 31 октября 1909 года в деревне Урванка Тульской области. Всю свою жизнь посвятил защите Родины. Кадровый офицер. В 1932 году окончил военное училище в Ленинграде. До войны служил в Крыму и Москве.

Прадедушка Аллы Шишкиной с супругой Александрой Георгиевной. Фото Фото из личного архива Фото из личного архива

Великую Отечественную войну прошел всю, от первых дней до последних, оказался на передовой в числе первых 25 тысяч советских воинов. Службу нес в войсках противовоздушной обороны. Защищал мост через Дон в боях под Воронежем, по которому шла эвакуация гражданского населения и оборудования заводов. Входил в состав 2-го Белорусского фронта. Освобождал Львов, Краков, другие города Украины, Белоруссии и Польши.

В подмосковной Баковке получил осколочное ранение головы и контузию. В 1947 году переведен под Львов, где боролся с орудовавшими там бандами Бандеры, которые в том числе охотились за семьями советских командиров. Однажды мою прабабушку с тремя детьми спасло только то, что они спрятались в печке, закрылись изнутри заслонкой и их просто не смогли найти.

Михаил Иванович командовал полком прожектористок, куда набирали совсем молодых 18-20-летних девушек. Они освещали ночное небо, помогая зенитчикам вести огонь по немецким самолетам. Прожекторы были очень удобной мишенью — девочки часто гибли. Даже не представляю, что в такие моменты чувствовал прадед...

Прадедушка Аллы Шишкиной. Фото из личного архива

Может быть, это где-то наивно, но слушая истории про девушек, которыми командовал Михаил Иванович, иногда думала, что тренируюсь и выступаю в чисто женской команде не просто так. Я тоже защищала честь нашей Родины, только на мировой спортивной арене. Конечно, несопоставимые вещи, но иногда приходит мысль, что это символично.

По рассказам прабабушки, Михаил Иванович после Победы всю оставшуюся жизнь кричал во сне: «Расчет, к бою! Заряжай! Огонь!», поэтому никто не мог спать с ним в одной комнате.

Прадед награжден многими орденами и медалями, среди которых есть орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, медаль за оборону Москвы, медаль за победу над Германией.

Вечная слава героям, отстоявшим нашу свободу! Спасибо вам! И низкий поклон.