Бой Маска и Цукерберга в Италии: где могут подраться два миллиардера
Конфликт двух миллиардеров разгорелся в медиапространстве в июне 2023 года. Илон Маск был разозлен тем, что команда Марка Цукерберга работала над запуском социальной сети Threads — аналогом Twitter. Этот сервис микроблогов сейчас называется X и в прошлом году был приобретен гендиректором Tesla и SpaceX.
Маск решил вызвать Цукерберга на бой через соцсети и получил моментальный ответ. Илон предложил Марку в качестве места проведения поединка октагон арены UFC в Лас-Вегасе, однако позже заговорили о более эпичной локации.
Возможно, если Маск и Цукерберг все же выйдут на бой, их поединок примет Италия. Об этом говорят и сам Илон, и президент UFC Дана Уайт, и итальянские власти разного уровня. Речь о крупном благотворительном мероприятии на историческом фоне древнего Рима. Однако в какой конкретно локации может состояться противостояние американских бизнесменов, остается только догадываться. Вот где теоретически они могли бы выйти в октагон.
Колизей в Риме
Самым обсуждаемым местом проведения боя Маска и Цукерберга в столице Италии был амфитеатр эпохи Римской империи. Однако дирекция исторического памятника отказала в проведении такого события. «Это невозможно, потому что в Колизее проходят события высокого культурного уровня и исключительно в целях сбора средств на благотворительные цели», — объяснили сотрудники Колизея.
На территории Колизея были сняты культовые кадры драки Брюса Ли и Чака Норриса для фильма «Путь дракона» 1972 года. Хотя тогда съемки были незаконны. Писатель Мэттью Полли в своей книге «Брюс Ли: Я никогда не сдамся» рассказал, что съемочной команде пришлось подкупить итальянских чиновников. Операторы тайно пронесли камеры в сумках внутрь амфитеатра, а служба безопасности сделала вид, что ничего не видела.
В Колизее проводятся не только экскурсии, но и концерты. Со своими программами в легендарном амфитеатре выступали Пол Маккартни, Элтон Джон, Стивен Тайлер.
Римский форум
Локация в самом центре древнего Рима, к которой прилегают остатки зданий, храмов и базилики, арок. Это очень популярное туристическое место Италии. Лучшие артефакты древней архитектуры и истории собраны на 500 кв. м.
В Римской империи здесь пролегал Священный путь римлян — главное направление на Форум с Капитолия (холма, на котором был основан Рим). Это место притяжения, где проводились праздничные шествия, языческие обряды и вершились судьбы граждан. Такой объект культуры привлекал внимание режиссеров. Именно на территории форума впервые встретились главные герои киноленты «Римские каникулы».
Для боя Маска и Цукерберга подошла бы территория у храма Сатурна. Много столетий назад в этом месте проходили разные массовые торжества.
Пантеон, Палатин, Термы Каракаллы, Театр Марцелла
В столице Италии есть ряд мест, которые также подходят для поединка.
Пантеон — храм, созданный сирийским архитектором и инженером Аполлодором из Дамаска. Здание имеет самый большой в мире купол из неармированного бетона. Его диаметр — 43,2 метра, а диаметр сквозного отверстия в центре — 8,2 м. Сейчас это храм Святой Марии и Мучеников, а раньше в этом месте почитали всех древнеримских богов. Внутри религиозного сооружения под легендарным куполом вряд ли разрешат провести бой, однако на площади рядом — вполне.
Палатин представляет собой один из семи главных холмов Рима. На его территории много дворцов и сооружений (Дом Ливии, Дом Августа, Дворец Тиберия, Дворец Флеавиев), которые могли бы принять бой Маска и Цукерберга. Правда, скорее всего, без зрителей, так как вместить сюда всех желающих вряд ли получится.
Термы Каракаллы — отличная локация для решения конфликта двух миллиардеров. Свидетельства античного Рима были возведены императором Каракаллой, их отличал масштаб сооружений. Кстати, помимо бань, концертного зала и мест для споров и встреч здесь располагался и спортивный комплекс. Сегодня это популярное место для выступлений оперных и эстрадных певцов.
Если с Колизеем не получилось, то есть еще вариант с Театром Марцелла. Внешне он похож на знаменитый амфитеатр. Оба сооружения имеют четырехъярусный фасад с арками, украшенными полуколоннами. До настоящего времени у театра не сохранился верхний ярус.
Арена ди Верона
Это третий по величине амфитеатр Италии и самый большой открытый театр. Сооружение в Вероне, которому почти две тысячи лет, выполнено из розового мрамора. В древнем Риме это было место для проведения театральных представлений и концертов. Сегодня Арена ди Верона выполняет эти же функции.
Самой лучшей постановкой считается «Ромео и Джульетта», трагедии Уильяма Шекспира о любви парня и девушки из двух двух враждующих веронских родов — Монтекки и Капулетти. Также на арене проходят выступления оперных певцов и концерты классической музыки. На эту сцену поднимались такие выдающиеся артисты, как Лучано Паваротти, Рената Тебальди, Мария Каллас, Марио Дель Монако, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас. Из эстрадных звезд на этой площадке выступали Адриано Челентано, Metallica, Pink Floyd, Стинг.
Вместимость арены — 30 тысяч зрителей. Кажется, даже Дана Уайт будет рад продать такое количество билетов на бой.
Амфитеатр в Помпеях
Самый ранний амфитеатр (70 год до н.э.) был известен и под названием «Спектакула». В древние времена здесь могло уместиться 20 тысяч зрителей. Именно столько людей проживало в Помпеях до того, как город был погребен под лавой и пеплом при извержении Везувия. Место известно тем, что тут проводились представления и гладиаторские бои. Преимущество помпейского амфитеатра над другими историческими сооружениями сейчас заключается в том, что он сохранился практически полностью с трибунами и внутренними помещениями.
Данное сооружение в Помпеях часто становится центром притяжения культурных событий. Так, именно здесь решила записать уникальный концерт 1972 года группа Pink Floyd. Правда, без единого зрителя. Идея музыкантов состояла в том, чтобы музыка звучала посреди тишины. Перед зрителями в 2016 году здесь выступил один из фронтменов легендарной группы Дэвид Гилмор. После концерта ему присвоили статус почетного жителя города Помпеи. Возможно, такая же участь ждет Маска и Цукерберга, если они откликнутся на приглашение мэра города Кармине Ло Сапио.
При этом сейчас проведение боя под сомнением. Пока Маск рассказал о договоренности провести бой в Италии на фоне древнего Рима и показать трансляцию на платформах X и площадках корпорации Цукерберга, его оппонент усомнился в серьезности намерений соперника.
«Я думаю, все мы можем согласиться, что Илон несерьезен. Я предложил ему реальное время. Дана Уайт предложил сделать это благотворительным соревнованием. Если Илон когда-то всерьез заговорит о дате и мероприятии, он знает, как связаться со мной. Пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с теми, кто серьезно относится к этому виду спорта», — написал Цукерберг в Threads.