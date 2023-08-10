Поединок двух миллиардеров может пройти уже в этом месяце.

Илон Маск — босс SpaceX, Tesla и Twitter (ныне Х), богатейший человек мира по оценке Forbes. Марк Цукерберг — глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена, владеет запрещенными в РФ соцсетями Facebook и Instagram). Две медийные персоны могут сойтись в бою до конца августа.

Илон Маск и Марк Цукерберг: из-за чего возник конфликт

Ссора между Маском и Цукербергом в медиапространстве произошла в июне 2023 года. Причиной конфликта двух миллиардеров стала разработка командой Цукерберга децентрализованной социальной сети Threads — аналога Twitter. Это не понравилось Маску, который приобрел сервис микроблогов в прошлому году.

Владелец Twitter вызвал обидчика, написав твит: «Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому». Ответ был моментальным: «Назови место». Это в том числе отсылка к известной фразе Хабиба Нурмагомедова («Просто назови время и место, и я приду»), которую непобежденный чемпион произнес в 2018 году после нападения Конора Макгрегора на автобус с ним и другими бойцами во время эвента UFC в Нью-Йорке. Маск как раз предложил Цукербергу в качестве места площадку американского промоушена в Лас-Вегасе.

Мимо такого громкого события не мог пройти любитель перформансов, глава UFC Дана Уайт. Он пообщался с оппонентами, заверив, что оба настроены весьма серьезно. «Я поговорил с Марком и Илоном — и они действительно хотят драться, это не шутка. Это будет самый большой поединок в истории ММА. Он побьет все рекорды по продажам платных трансляций и соберет сотни миллионов долларов на благотворительность. Я даю людям то, что они хотят видеть. А это захочется увидеть всем. Можно собрать интересный кард, но этот бой будет в главном событии», — сказал Уайт Sports Illustrated.

Маск пообещал организовать трансляцию поединка на своей площадке в соцсетях. «Бой будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов», — написал Илон в микроблоге.

Официально бой не был назначен. Состоится он или нет, будет зависеть в том числе от состояния здоровья Маска, которому необходимо пройти ряд обследований (магнитно-резонансную томографию шеи и верхнего отдела позвоночника) после полученной практически 10 лет назад травмы спины. Бизнесмен мучается в том числе из-за последствий показательной схватки с сумоистом. «Мы сейчас ждем информацию о состоянии Илона. Нужна ли ему операция? Нужна ли ему физиотерапия? Сейчас все зависит от этого», — заявил Уайт Sports Illustrated.

Против проведения поединка сразу после начала конфликта выступила мать Илона Маска Мэй. «На самом деле, я отменила бой. Я не сказала им еще. Но я продолжу говорить, что бой отменен просто на всякий случай», — написала Маск в Twitter. Вместо этого женщина предложила сторонам сразиться в октагоне на словах, а миллиардер ответил на твит смеющимися смайликами.

Илон Маск. Фото Global Look Press

Когда дата боя Маска и Цукерберга

Несмотря на различные сомнения, представители обеих сторон утверждают, что поединок состоится. На данный момент дата официально не подтверждена. Недавно Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа.

Где состоится бой Маска и Цукерберга

Маск изначально назвал локацией октагон на арене UFC в Лас-Вегасе.

Стороны рассматривали в качестве места проведения поединка Колизей (Рим, Италия). Президент UFC Дана Уайт провел переговоры с министром культуры европейской страны. «У меня действительно была встреча с представителями министра культуры Италии по поводу того, чтобы провести этот бой в Колизее. Кто не хочет увидеть этот бой? Все будут его смотреть», — заявил Уайт в подкасте Hotboxin. Однако против привлечения исторической достопримечательности выступили сотрудники Колизея.

Скорее всего, поединок между миллиардерами, если он все же состоится, пройдет на вегасской площадке UFC.

Фото Global Look Press

Каковы физические данные бойцов

52-летний Маск не следует здоровому образу жизни и не практикует регулярные занятия спортом. Питание Илона не назовешь правильным: на завтрак он предпочитает газировку и пончики, в остальное время — фастфуд. Однако в детстве миллиардер занимался карате и тхэквондо, в молодости принимал участие в уличных драках. При этом Маск иронично отметил, что его лишние килограммы сыграют в плюс, ведь он просто может раздавить соперника своим весом. Но физические данные и выносливость оставляют желать лучшего.

39-летний Цукерберг известен своими здоровыми привычками. Миллиардер имеет неплохую спортивную подготовку: он занимался фехтованием и серфингом. В последние несколько лет увлекся ММА и джиу-джитсу. Тренировки он часто выкладывает в свои соцсети. Более того, весной этого года Марк принял участие в своих первых соревнованиях по БЖЖ (бразильский джиу-джитсу). На турнире он завоевал золотую и серебряную медали. Очевидно, что Марк превосходит Илона по многим показателям.

Илон Маск. Фото Global Look Press

Кто тренирует Илона Маска и почему ему отказал Хабиб Нурмагомедов

Маск не планирует ударить в грязь лицом, инженер основательно подходит к подготовке к бою. Бизнесмену свою помощь предложил профессиональный боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер. «Я ваш настоящий фанат, Илон Маск. Стать вашим напарником по тренингу было бы для меня огромной честью. Будет здорово вместе готовиться к противостоянию с Марком Цукербергом», — обратился Сен-Пьер к Маску в соцсетях.

Другим наставником является обладатель черного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман. Спортсмен отметил, что у предпринимателя есть сила и мощь, однако этого ему будет недостаточно, чтобы выходить на бои. «Я чрезвычайно впечатлен его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпично. Видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, — это действительно вдохновляет», — написал Фридман в соцсетях.

А вот бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения Маска тренировать его. Даже в качестве тренера Орел не готов вернуться в ММА. «Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — сказал ТАСС собеседник из окружения Нурмагомедова.

Марк Цукерберг с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски. Фото Соцсети

Кто тренирует Марка Цукерберга и кто занимается с ним из UFC

Еще до конфликта с Маском медиамагнат тренировался с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Майки Мусумечи. Сейчас Цукерберга подготавливает и боец Bellator Кхаем Ву. Видео спарринга попало в Сеть, пользователи отметили, что владелец корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) неплохо выглядит в стойке. В зале он тренируется с чемпионами UFC Александром Волкановски и Исраэлем Адесаньей. «Было честью тренироваться с вами, парни!» — написал Марк в своем Instagram (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В качестве наставника миллиардера выступает инструктор по бразильскому джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джон Данаер. Ранее Цукерберг, как и Маск, тренировался с Лексом Фридманом. Они отрабатывали броски в ноги и удушающие приемы.

Прогноз на бой Маска и Цукерберга

Важные показатели потенциальных соперников, помимо спортивной подготовки, — возраст, рост и вес. Возраст Цукерберга — 39 лет, Маска — 52 года. Рост основателя Meta (признана в РФ экстремистской) — 176 сантиметров, гендира SpaceX, Tesla и X — 180 см. Марк весит 68 кг, а Илон — 84 кг.

Функционал Маска оставляет желать лучшего, однако у него есть ряд преимуществ над соперником: рост, вес и размах рук. Разница в 16 килограммов может стать весомым аргументом в этой схватке. Вырубить оппонента — вероятно, единственная удачная тактика в случае генерального директора X.

В свою очередь физическая форма Цукерберга значительно лучше. Благодаря регулярным занятиям спортом на его стороне будут выносливость и опыт участия в соревнованиях. На тренировках и турнирах по бразильскому джиу-джитсу видно, что Марк владеет агрессивной манерой ведения боя, поддавливает соперника. Стоит полагать, этой тактике он будет придерживаться и в октагоне.

Западные эксперты склоняются к тому, что однозначным фаворитом боя будет Цукерберг. На его победу предлагается коэффициент 1.18. Успех Маска оценивается в 4.20. Стоит отметить, что российские букмекерские компании в отличие от иностранных не принимают ставки на данный поединок.