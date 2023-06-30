Спорт с доставкой на дом. Новый кластер в Нижегородском районе Москвы: в проекте участвуют Кириленко, Ларионов и Волосожар
В последние годы в России активно развивается любительский спорт. Все большую популярность приобретают различные забеги — от минимальных дистанций до марафонских. Как грибы после дождя появляются старты по триатлону, трейлы, заплывы на открытой воде, лыжные гонки. Создается целый мир людей, объединенных общими идеями и говорящих на одном языке.
Много и тех, кто предпочитает игровые виды спорта. Им достается ничуть не меньше внимания. У всех на слуху, например, Ночная хоккейная лига, которой уделяют внимание даже первые лица государства. Не счесть любительских и корпоративных турниров по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.
А вот как обстоят дела с инфраструктурой? Она порой не успевает угнаться за количеством желающих заниматься спортом. Казалось бы, в стране постоянно строятся и открываются новые арены. Но многие из них ориентированы на детско-юношеский и профессиональный спорт. Тогда как энтузиастам остается довольствоваться тем временем, что остается в расписании после профи.
Спортивный кластер для всего района
Например, девелоперская компания COLDY, перед тем как начать строить новый спортивный квартал в Нижегородском районе Москвы, провела исследование совместно со «Спорт Бизнес Консалтинг», по итогам которого выяснилось, что в столице наблюдается серьезный дефицит ледовых арен, доступных для любителей. Еще пару лет назад фактически их было только около трети от оптимального числа. Не зря в той же НХЛ (не путать с североамериканской лигой) главным призом для победителя является собственный ледовый дворец.
В компании подумали и разработали проект спортивного кластера сразу с двумя катками. Он появится в составе комплекса апартаментов бизнес-класса N'ICE LOFT, расположенного в Нижегородском районе на границе с ЦАО. Прямо во дворе у жителей будут две ледовые арены с площадками североамериканского стандарта (60,9х25,9 метра), оборудованные профессиональными травмобезопасными бортами RAITA, современными системами подготовки льда и машинами для заливки OLYMPIA. Для того чтобы поиграть в хоккей или сходить на тренировку по фигурному катанию, жителям достаточно будет просто спуститься в тапочках с коньками и экипировкой из своего апартамента.
Но ледовыми аренами спортивная инфраструктура N'ICE LOFT не ограничивается. В его составе также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для хореографии и гимнастики, силовых единоборств и общей физической подготовки, площадка для игры в сквош, а также многофункциональная арена для командных игровых видов спорта. Всего в составе спортивного кластера SPORT Gate общей площадью 14 тыс. кв. м будут созданы условия для занятий более чем 10 видами спорта — жителям Нижегородского района можно только позавидовать.
В составе N'ICE LOFT появится и спортивный парк площадью 6300 кв. м, концепция которого разрабатывалась застройщиком совместно с одной из ведущих мировых компаний по производству спортивной экипировки. Территория парка разбита на пять секторов: площадки для футбола, стритбола, воркаута плюс беговая дорожка длиной один километр и полноценный скейт-парк. Стоит отметить, что в парке планируется строительство первой в Москве баскетбольной площадки проекта благотворительного фонда «Кириленко — детям!».
Срок сдачи комплекса в эксплуатацию — второй квартал 2024 года, при этом все объекты будут введены в строй одновременно. Заселиться и начать жить в гармонии со спортом жители смогут сразу, ведь в N'ICE LOFT покупателям доступны апартаменты с чистовой отделкой бизнес-класса. При этом цены на недвижимость в проекте более чем доступные. Апартаменты с отделкой «под ключ» можно приобрести всего от 6,1 млн рублей.
На данный момент уже отчетливо виден силуэт всего спортивного квартала N'ICE LOFT. Фасады семи корпусов преображаются, принимая свой финальный облик, внутри домов идут активные общестроительные работы и прокладка инженерных систем. На одной из ледовых арен строители уже приступили к монтажу технологического оборудования и бортов. На другой заканчиваются внешние работы, и в ближайшее время рабочие также приступят к обустройству арены.
Менее чем через год после завершения строительства комплекса SPORT Gate станет центром притяжения спортсменов не только со всего Нижегородского района, но и других районов Москвы. Есть уверенность, что простаивать его арены точно не будут.
Арены и имена
Ведь еще один важный фактор — как правильно организовать загрузку спорткомплексов. А целью авторов проекта, по их собственным словам, было создание максимально разносторонней инфраструктуры для всех, в том числе детей.
Мы вспоминали Кириленко, но лучший легионер из России в истории НБА — лишь одно в ряду известных в мире спорта имен, связанных с N'ICE LOFT. На одной из ледовых арен в будущем откроется школа фигурного катания олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар, на другой — хоккейная академия знаменитого форварда, а ныне успешного тренера Игоря Ларионова.
То же относится и к ФОК. Там будет работать школа дзюдо олимпийского призера Дмитрия Носова. Недавно был подписан договор об открытии в комплексе филиала футбольной академии «Штутгарт» — в нем будут заниматься дети в возрасте от 3 до 16 лет под руководством тренеров с многолетним опытом. В своей работе наставники будущих чемпионов используют немецкую методику и регулярно проходят курсы повышения квалификации в Германии. В ФОК также появится школа RusVolley, где свои первые шаги в классическом и пляжном волейболе смогут сделать как дети, так и взрослые вне зависимости от уровня подготовки.
Поэтому неудивительно, что среди покупателей недвижимости в комплексе есть заметная доля тех, кто выбирает N'ICE LOFT именно из-за спортивной составляющей проекта. Ведь вся она находится в шаговой доступности. И если вы систематически тренируетесь и планируете добиваться успехов в спорте, это немаловажный фактор.
Дополнительный стимул для того, чтобы начать тренировки, — специальное мобильное приложение, в котором каждый из жителей N'ICE LOFT сможет найти тренера по нужному виду спорта или компанию для занятий, арендовать лед, зал или площадку. Оно, по замыслу создателей, будет связующим звеном между жителями и спортивной инфраструктурой.
В COLDY не скрывают, что изначально хотели создать принципиально новый продукт, уникальный для Москвы, а также поддержать и популяризировать спорт. Полученный при строительстве опыт компания собирается использовать и в будущих проектах. Поэтому не исключено, что похожие спортивные кластеры в ближайшие годы появятся и в других точках Москвы.
Реклама. Рекламодатель ООО «Специализированный застройщик «РЕНЕССАНС»» ИНН 9701057629. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.