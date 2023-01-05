Нашла в телефоне переписку с любовницей. Похождения баскетболиста Тони Паркера разрушили его брак со звездой Голливуда

«СЭ» вспоминает лавстори звезды «Отчаянных домохозяек» Евы Лонгории с игроком НБА и сборной Франции.

Американская актриса Ева Лонгория и французский баскетболист Тони Паркер были красивой и яркой звездной парой. Они громко признавались друг другу в любви, были неразлучными и планировали создать большую семью с детьми. Однако этого не произошло. Брак распался из-за постоянных измен спортсмена.

История знакомства

Пара познакомилась в 2004 году на игре команды «Сан-Антонио Сперс», Тони играл за свою команду в НБА, а актриса сидела на трибунах со своим папой. Еву пригласили после матча встретиться с игроками в раздевалке. Именно тут они и увидели друг друга. Примечательно, что на первое свидание игрок НБА пригласил звезду «Отчаянных домохозяек» в формате семейного ужина вместе с ее отцом.

Роман развивался бурно, разница в возрасте в семь лет не стала помехой для влюбленных. Однако спустя два года у пары случился кризис в отношениях. Ева и Тони расставались, причиной была сильная занятость на работе. Однако пара все же сошлась вновь. Более того, они обручились. Предложение руки и сердца было сделано при свечах во время отдыха в Лос-Анджелесе. Кольцо защитник выбрал с бриллиантом в пять карат с изумрудной огранкой для центрального камня.

Фото Global Look Press

Свадьба

Паркер и Лонгория отмечали помолвку на яхте, а после закатили частную вечеринку для близких друзей в одном из ночных клубов Парижа, затем все отправились в Диснейленд, а на следующий день обрученные на вертолете полетели в Нормандию. За день до свадьбы 250 гостей отправилась в длинный круиз с вечерним ужином по Сене.

7 июля 2007 года прошла церемония бракосочетания, а на следующий день 32-летняя на тот момент актриса и 25-летний баскетболист сыграли свадьбу на 300 гостей в королевском замке XVII века рядом с Парижем. USA Today сообщает, что его аренда на срок около пяти часов обходится более чем в 47 тысяч долларов. Звездная пара сняла его на двое суток.

Сама же религиозная церемония прошла в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа. Невеста была в платье от венесуэльского модельера. Обручальное кольцо состояло из ста бриллиантов.

Свадьба была закрыта от папарацци и представителей СМИ. Все гости сдавали свои телефоны перед входом внутрь. Из известных людей посетили церемонию дизайнер и певица Виктория Бекхэм, актер Майкл Дуглас, актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Джессика Альба, Тери Хэтчер и Николетт Шеридан.

Свой медовый месяц молодожены провели на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

«Это было так романтично, когда мы были только вдвоем. Мы были совершенно одни, чтобы любить. Мы не видели других людей в течение нескольких дней, за исключением комфортного обслуживания наших гостевых номеров, персонал ежедневно приносил нам чай и еду», — цитирует актрису журнал People.

Фото Global Look Press

Измены и развод

Несколько лет пара казалась идеальной. Актриса признавалась, что мечтает стать мамой. «Свои амбиции и планы относительно актерской карьеры реализовала. И поскольку добилась, чего хотела, то начинаю скучать. Пожалуй, пришла пора реализовать себя в роли матери и жены», — признавалась Лонгория в одном из интервью.

Но этому не суждено было сбыться. Осенью 2010 года супруги официально объявили о своем расставании. Причина развода проста — бесконечные измены супруга. О неверности Паркера часто писали СМИ, но пара никак их не комментировала. В суде фигурировал факт «непримиримые противоречия».

Американские журналисты писали, что бракоразводный процесс начался после того, как Ева нашла в телефоне звезды НБА переписку с любовницей. Ею оказалась экс-супруга партнера по команде Брента Барри Эрин. Позже в Сети всплыли фотодоказательства. Однако это был не единственный случай, когда он изменял звезде «Отчаянных домохозяек». Также была девушка, с которой баскетболист познакомился в соцсетях.

До сих пор Ева Лонгория ни разу не прокомментировала развод с баскетболистом. «Я никогда не буду говорить публично о том, что между нами произошло и почему мы развелись. Я ведь люблю его, и мы все еще общаемся. Мы продолжаем присутствовать в жизни друг друга», — отвечала Лонгория в своих соцсетях.

Экс-возлюбленные спокойно и мирно разошлись, без скандалов и оскорблений в адрес друг друга, что является большой редкостью в американском мире селебрити. «Это был трудный и болезненный период в моей жизни. Заканчивать отношения не так просто, потому что, когда я участвую в чем-то, я хочу делать это хорошо», — говорил Тони журналистам.

Лонгория тяжело переживала расставание с мужем. Она даже отменила свое появление на красной дорожке American Music Awards.

В 2016 году Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Через год после свадьбы стало известно, что пара готовится стать родителями. В 2018 году американка родила сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон.

После расставания с актрисой Тони был помолвлен с журналисткой Акселль Франсис. В 2014 году у них родился сын. Однако уже в 2020 году пара распалась. В этом году СМИ писали о новой возлюбленной баскетболиста — ею стала 32-летняя французская теннисистка вьетнамского происхождения Ализа Лим.