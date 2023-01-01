Дочь легендарного Гретцки вышла замуж за допингера. Как так получилось?

Паулина Гретцки и Дастин Джонсон поженились через десять лет после первого свидания.

Мало кто будет отрицать, что Уэйн Гретцки является одним из самых великих хоккеистов в истории этого вида спорта. Его номер 99 выведен из обращения во всех клубах НХЛ — как дань уважения легенде и способ показать, что новой звезды, выступающей под девятками, больше никогда не появится.

Несмотря на многочисленные награды и рекорды, сердца болельщиков канадец завоевал благодаря своей скромности и репутации хорошего парня. Помимо невероятных успехов на льду, Великий, как его прозвали фанаты, доказал, что он является таким же человеком и в обычной жизни. Уэйн — примерный семьянин и после завершения спортивной карьеры все свое свободное время уделяет семье.

Вот уже 35 лет Уэйн счастлив в браке с американской актрисой Джанет Джонс — пара познакомилась в далеком 1984 году, а спустя четыре года они официально стали мужем и женой. В семье Гретцки родилось пятеро детей: сыновья Тай, Трэвор и Тристан, младшая дочь Эмма и их первенец — старшая дочь Паулина, появившаяся на свет в конце 1988 года в Лос-Анджелесе.

Паулина Гретцки и Дастин Джонсон. Фото Getty Images

Под светами софитов

Несмотря на то что Паулина Гретцки родилась в Калифорнии, всю свою молодость она провела в Нью-Йорке, так как ее отец выступал за «Рейнджерс». С самого рождения девушка привыкла к всеобщему вниманию — в интернете можно найти множество фотографий, как молодая Паулина ходит вместе со своим отцом на интервью и пресс-конференции. После выпуска из школы девушка решила, что не будет поступать в колледж и начнет карьеру профессиональной модели.

Разумеется, многие понимают, что такие решения зачастую не приносят ничего хорошего, однако в случае Паулины Гретцки волноваться не стоило. Начиная с 2005 года дочь прославленного хоккеиста появилась на обложках таких журналов, как Maxim, Sports Illustrated, Golf Digest и Flare, а в 2006 году даже попробовала себя в роли поп-певицы, записав свой первый музыкальный сингл Collecting Dust, который легко можно найти на YouTube. Несмотря на такую бурную карьеру, Паулина решила еще раз сдвинуть границы своих талантов и пойти по стопам матери в киноиндустрии — на ее счету роли в таких картинах, как «Слава» и «Одноклассники 2».

В 2009 году Уэйн Гретцки и Джанет Джонс познакомили дочь с Дастином Джонсоном — одним из лучших гольфистов всех времен. Все устроила Джанет, которая выступала в паре с Джонсоном на одном благотворительном турнире по гольфу. Несмотря на уговоры матери, Паулина признается, что их первая встреча с гольфистом не произвела на обоих никакого впечатления и на очень долгое время они забыли друг о друге. При этом Джонсон остался в близких отношениях с семьей Гретцки.

Паулина Гретцки и Дастин Джонсон. Фото Getty Images Фото Getty Images

На первое свидание вместе с родителями

Спустя три года после знакомства Дастин и Паулина договорились пойти на свое первое свидание. К сожалению, оно пошло не так, как они рассчитывали, потому что родители Паулины пошли вместе с молодыми людьми. В интервью журналу Golf девушка сама в этом признается: «Я даже не знаю, можно ли это назвать настоящим свиданием, так как мой отец увязался за мной».

Однако сам Уэйн отрицает, что сделал этого из-за какого-то умысла, рассказав свою версию произошедшего: «Так всегда происходит у нас в семье. Мы с женой идем куда-нибудь поужинать, а за нашим столом сразу появляется дюжина людей».

Несмотря на такое странное первое свидание, пара влюбилась без памяти и уже никогда не расставалась. Паулина признается, что раньше ненавидела гольф и сильно полюбила его только после встречи со своим женихом. В августе 2013 года, всего лишь спустя семь месяцев после их первого свидания, Джонсон сделал предложение, и она сказала да.

При этом данное событие не стало поворотным в жизни пары. Помимо своей спортивной карьеры Джонсон был знаменит разгульным образом жизни. В 2014 году он был временно отстранен от гольфа из-за проваленного теста на наркотики, когда в его крови нашли сразу несколько запрещенных веществ. В тот момент казалось, что жизнь гольфиста покатилась под откос, но это было не так. Этому не позволила случиться Паулина, которая поддерживала своего жениха во всем. Большую роль в реабилитации Джонсона сыграл и Уэйн Гретцки, ставший наставником Дастина и убедивший его бросить старые привычки.

Такая любовь и поддержка со стороны семьи Гретцки и правда помогли спортсмену встать на правильный путь и измениться до неузнаваемости. С того момента на первое место у Джонсона встали их отношения с Паулиной и создание семьи. В январе 2015 года у них родился первенец — сын Тейтум, а спустя два года на свет появился их второй сын — Ривер. Пара была счастлива как никогда: Паулина занималась детьми, а карьера Джонсона взлетела на невиданный уровень. Им оставалось разобраться только с одним неразрешенным вопросом — долгожданной свадьбой.

Паулина Гретцки. Фото Global Look Press

Роскошная свадьба

23 апреля 2022 года, спустя десять лет после их первого свидания, пара поженилась на ферме Блэкберри в штате Теннесси. Место церемонии бракосочетания, на которую были приглашены близкие друзья и родные четы Джонсон — Гретцки, было полностью оформлено в белом стиле. Такую атмосферу задавали голуби, белоснежные клумбы и тысячи свечей. Приглашенным музыкальным гостем на свадьбе была рок-звезда Кид Рок.

Однако главным событием вечера стала демонстрация роскошного свадебного платья Паулины. Разработанный дизайнером Верой Вонг полупрозрачный наряд был вышит 100 000 кристаллов от Swarowski и стоил свыше 200 тысяч долларов.

Дочь Гретцки признается, что их отношения прошли огонь и воду и с каждым днем они любят друг друга все сильнее. На примере своих родителей она уверена, что ее брак будет таким же долгим, крепким и сказочным.