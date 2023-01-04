«Готовы убить друг друга из-за миллионов». Разводится самая скандальная пара из мира футбола

Новая серия в романе Мауро Икарди и Ванды Нары.

Мауро Икарди и Ванда Нара давно устроили из своей жизни реалити-шоу. Постоянные скандалы, пикантные фото и странные истории преследуют их уже не первый год. Но, похоже, скоро все это закончится — Нара подает на развод и собирается выжать из миллионера-футболиста все.

С чего все началось

Отношения Икарди и Нары построены на неприятных историях — даже начались они со скандала. В 2011 году перспективный Икарди подписал контракт с итальянской «Сампдорией», где с ходу подружился с соотечественником Макси Лопесом. Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, футболисты быстро нашли общий язык и начали плотно общаться. Мауро периодически захаживал в гости к Лопесу и познакомился с его семьей, в том числе с женой Вандой. Закончилось все очень некрасиво — мало того что Икарди увел у друга жену, так еще и забрал троих детей. В 2014 году Мауро и Ванда поженились, а позднее завели еще двоих детей, а в 2015 году бывшая порноактриса Нара стала и агентом Мауро. Она неплохо справлялась со своей работой — выбила мужу контракт на 5,5 миллиона евро в год в «Интере», а потом провернула трансфер в «ПСЖ», выдоив из парижского клуба еще более королевские условия.

Фото Global Look Press

Икарди изменил жене и переписал на нее все доходы

Разлад в браке произошел осенью 2021 года — Нара обвинила Икарди в измене. «Ты разрушил семью из-за шлюхи», — писала Ванда в соцсетях. Тогда же появились слухи о романе Мауро с актрисой Чайной Суарес, а вскоре в прессе заговорили и об интрижке Ванды с телохранителем Икарди.

Пока футболист пытался спасти отношения с супругой, он совсем забыл о футболе и угодил в глубокий запас «ПСЖ». Мауро переписал все свои доходы и активы до 2050 года на Ванду, чтобы смягчить ее гнев. Не помогло — уже в сентябре 2022 года Ванда объявила о расставании с мужем. После чего она появилась в клипе 22-летнего аргентинского репера L - Ganto . На видео жена экс-нападающего сборной Аргентины лежит на кровати и целуется с молодым музыкантом.

Даже переехав в Турцию («ПСЖ» отдал его в аренду в «Галатасарай»), Икарди не перенаправил все мысли на футбол. Он даже уезжал из расположения клуба в Аргентину, чтобы увидеться с Вандой. В Сети даже появилось видео, на котором охрана не пускает футболиста в номер отеля, где жила его жена. На какое-то время пара все-таки воссоединилась, но в декабре стало окончательно ясно, что семья Икарди распалась.

Фото Global Look Press

Как проходит развод

По данным аргентинского издания Ciudad Magazine , Ванда со своим юристом Аной Розенфельд работают над бракоразводным процессом. Бывшая супруга Икарди хочет получить около 100 миллионов долларов, включая недвижимость и предметы роскоши. Издание Ole пишет, что Ванда также хочет получить право на половину заработка нападающего до конца его карьеры.

Кроме того, журналист Эстефи Берарди уверяет, что девушка претендует на половину совместно нажитого имущества, включая зарплату футболиста. Берарди утверждает, что Ванда говорит ближайшему окружению следующее: «Мы готовы убить друг друга за 20 миллионов долларов».

Споры Ванды и Мауро крутятся не только вокруг денег. У супругов также есть две дочери — Франческа и Изабелла. Вопрос опеки над ними до сих пор не решен. Тот, кто останется без детей, должен будет платить половину зарплаты другому в качестве алиментов.

Фото Global Look Press

Икарди и Ванда обмениваются колкостями в соцсетях

20 декабря в своей соцсети модель Гендалина Родригес заявила, что состоит в отношениях с Мауро Икарди. Впервые о них заговорили в 2019 году, когда стало известно, что Родригес и Икарди переспали. Тогда эти новости не разрушили отношения футболиста с Вандой. Имеют ли эти слухи отношение к текущему разводу — пока доподлинно неизвестно.

На днях в прямой трансляции в соцсети Нара заявила, что «не состоит ни с кем в отношениях». На это в комментариях форвард «Галатасарая» ответил, что «она сводит его с ума звонками», а также спросил, самый ли она токсичный человек на свете. Кажется, многолетнему сериалу еще далеко до завершения.