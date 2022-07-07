«Мне не нравилась «Няня»: как фигурист Чернышев покинул США ради актрисы Заворотнюк

Как «благородный принц» покинул Америку ради самой известной «няни» России.

Петр Чернышев — российский фигурист, который построил профессиональную карьеру в США. В начале 1990-х он перебрался на Запад ради возлюбленной. В чужой стране россиянин самостоятельно пришел к успеху. Однако спустя 15 лет заграничной жизни Петр вернулся на родину. И вновь судьбоносное решение было принято сердцем, а не головой. Фигурист встретил любовь всей своей жизни — актрису Анастасию Заворотнюк. С первого дня пара наслаждается каждым мгновением, преодолевая вместе тяжелые удары судьбы.

Детство и тяжелая травма

Петр родился в Ленинграде, и в раннем детстве отец поставил мальчика на коньки. Чернышев мечтал о карьере хоккеиста, равняясь на советских кумиров — Харламова и Третьяка. Но глава семьи Андрей Чернышев не хотел, чтобы сын получал тяжелые травмы в игре отчаянных парней, поэтому был против опасного увлечения. Родители решили подобрать для сына другой вид спорта, связанный с коньками, — фигурное катание.

В шесть лет Петр попал на первое занятие. А уже с восьми пропадал на соревнованиях, сборах и тренировках. Несмотря на плотный график, юный спортсмен не забывал про учебу, окончив школу с серебряной медалью.

Петр Чернышев. Фото Global Look Press

Чернышеву пророчили карьеру выдающегося одиночника. У него были идеальные антропометрические данные: рост 188 сантиметров при весе 85 килограмм. К тому же к 18-летнему возрасту Петр прекрасно владел тройными прыжками и другими технически сложными элементами. Карьерный путь складывался как у истинного чемпиона: победы на городских, всесоюзных и международных турнирах.

Но все перспективы сгубила тяжелая травма. Петр пропустил почти год и уже не смог нагнать сверстников. В таком случае фигуристы зачастую меняют дисциплину. Чернышев перешел в танцы на льду. Поначалу ему было сложно преодолеть эгоизм одиночника, из-за чего возникали проблемы с партнершами. Наиболее удачный союз сложился с Ольгой Першанковой. Вместе они выиграли чемпионат России. Правда, вскоре Петр уехал за границу вслед за возлюбленной.

Благородный принц

Еще в 1988 году Чернышев женился на известной советской фигуристке Наталье Анненко. Правда, молодоженов разделяла приличная разница в возрасте. Наталья старше Петра на семь лет. Однако супруга стала для Петра не просто спутницей по жизни, а опытным наставником.

В 1992 году Анненко завершила профессиональную карьеру, поэтому решила отправиться на заработки в США. Именно вслед за женой Чернышев перебрался в Америку. В Лейк-Плэсиде он продолжил тренироваться в международной школе Натальи Дубовой, чей воспитанницей является Татьяна Навка. Но все же в приоритете для молодого человека была семья. «Я ездила в туры. И он мне в любой город присылал цветы, подарки. В Америке, когда я в шоу выступала, мог через всю страну ко мне прилететь. Проводил полдня в самолете, только чтобы просто меня повидать, и улетал обратно. Это подвиг!» — делилась Анненко.

Петр Чернышев. Фото Global Look Press

Пара прожила в счастливом браке семь лет. Разлад случился после того, как Чернышев встал в пару с американкой Наоми Ланг. Между партнерами вспыхнула не только профессиональная, но и любовная страсть. Заметив чувства супруга к другой, мудрая Наталья не стала мучить мужа скандалами. Чернышев и Анненко развелись тихо и без ссор, сохранив теплые отношения. Петр, как истинный джентльмен, оставил бывшей жене все нажитое имущество и даже продолжил по праздникам присылать цветы, интересуясь ее жизнью.

В паре с Наоми Петр стал пятикратным чемпионом США. В 2001 году фигурист получил долгожданное американское гражданство. А уже спустя год он исполнил свою главную спортивную мечту, оказавшись на Олимпийских играх. Правда, в Солт-Лейк-Сити русско-американский дуэт занял лишь 11-е место. В 2003 году пара прекратила выступать на профессиональном уровне из-за травмы Ланг.

Также вместе со спортом закончился роман Петра и Наоми. Конечно, они остались хорошими друзьями и неоднократно выступали вместе на различных шоу.

Настя сделала мою жизнь счастливой

Сразу после завершения профессиональной карьеры Чернышев продолжил выступать в американских ледовых спектаклях. Петр даже не думал возвращаться в Россию. Но все изменило предложение от продюсеров проекта «Танцы на льду». В 2007 году в новом сезоне «Бархатный сезон» фигуристу предложили встать в пару с певицей Юлией Ковальчук. Петр согласился и не прогадал. Вместе с Юлией они выиграли тот сезон.

Но главная победа Чернышева произошла вне льда. Во время первого съемочного дня он влюбился в ведущую проекта Анастасию Заворотнюк. Практически каждый житель страны знал актрису благодаря культовой роли в сериале «Моя прекрасная няня». Однако, проживая в Америке, Петр абсолютно не интересовался российским шоу-бизнесом. Поэтому многие лица на съемочной площадке были для него незнакомыми.

«Культурный срез того времени для меня остался за бортом. Я не знал, что американский ситком «Няня» адаптирован в России и называется «Моя прекрасная няня». В Америке он мне не нравился. Я был удивлен, что Настя сыграла в этом моем нелюбимом сериале, да еще и стала после этого звездой в России», — рассказывал Чернышев.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото Global Look Press

Любовь с первого взгляда оказалась взаимной. Правда, в тот период Анастасия еще не завершила отношения с бывшим мужем. Только спустя время она оказалась полностью свободной. Петр дождался этого момента и только после развода Заворотнюк перешел в наступление. Их первое свидание случилось 14 февраля. В день, когда Анастасия официально рассталась с актером Сергеем Жигуновым. «Настя сделала мою жизнь счастливой. Я встретил человека, которого я люблю, любил и буду любить всю жизнь», — откровенничал Чернышев.

Отношения новоиспеченной пары развивались стремительно. Во время совместного отдыха на Сардинии Петр решил сделать возлюбленной предложение, придумав довольно оригинальный способ. Вечером они пошли к морю. Заворотнюк осталась на берегу, в то время как фигурист решил искупаться. В нужный момент он вынырнул из воды и вышел на берег. В руках фигурист держал шикарное кольцо с бриллиантом. Чернышев встал на одно колено и произнес заветную фразу.

Уже через несколько дней влюбленные тайно сыграли свадьбу в кругу самых близких людей, а затем обвенчались в Крыму. «Первый раз все было так, как я мечтала! И белое платье, и даже лимузин! Все, как хотелось и как должно быть», — вспоминала Анастасия.

Совместный ребенок и тяжелый диагноз

После свадьбы супруги наслаждались обществом друг друга и не планировали пополнение в семье. Анастасия не хотела, а Петр не настаивал. К тому же они прекрасно справлялись с воспитанием сына и дочери актрисы от предыдущего брака. Однако позже все изменилось. Заворотнюк все же решила родить от любимого мужчины. В 2018 году, в возрасте 47 лет, она подарила мужу дочь Милу.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото Global Look Press

К сожалению, поздние роды не прошли бесследно. Спустя год актрисе поставили ужасный диагноз — рак головного мозга. С того момента жизнь семьи разделилась на до и после. Каждый новый день — это борьба за жизнь. Чернышев выпал из медиапространства и с головой погрузился в рабочий процесс, чтобы обеспечить возлюбленной самое лучшее лечение. Во многом улучшающееся состояние здоровья Анастасии — заслуга мужа. Фанаты верят, что некогда красивая и звездная пара сможет вновь сверкнуть на красной дорожке светского мероприятия.