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Сегодня, 20:00

Как сейчас выглядят «Ранетки»?

Анастасия Серебренникова
Автор
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Фото Соцсети, Global Look Press

О популярнейшей в 2008 году девичьей рок-группе «Ранетки» знали, кажется, абсолютно все. В 2013 году группа распалась, и ее участницы начали строить сольные карьеры.

Рассказываем, как за 15 лет изменились бывшие «Ранетки» и чем они занимаются сейчас.

Лера Козлова

Вокалистка и барабанщица «Ранеток» после ухода из группы начала сольную карьеру под псевдонимом «ЛеРа», а потом сменила его на «Лера Лера». С 2015 по 2017 год певица была солисткой группы «5sta Family», а позже выступала в дуэте «НЮТА&ЛЕРА» вместе с Анной «Нютой» Байдавлетовой.

В своих социальных сетях девушка размещает информацию о благотворительной деятельности: она занимается помощью бездомным животным. Девушка покинула группу из-за неудачного романа со своим продюсером Сергеем Мельниченко, позже она начала встречаться с музыкантом Никитой Горюком. Сейчас о личной жизни певицы поклонникам ничего не известно.

Анна Руднева

Еще до распада «Ранеток» Анна Руднева начала заниматься сольной карьерой: в 2012 году она представила свой единственный альбом «Магнит», а также провела сольный концерт в Москве. В 2015 году Руднева вместе с мужем открыли собственную звукозаписывающую студию и медиашколу.

Анна два раза была замужем: первым ее мужем стал актер Павел Сердюк, которого зрители любят за роль Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». В 2015 году Анна вышла замуж второй раз, а сейчас девушка воспитывает детей от обоих браков.

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Наталья Мильниченко

Соло-гитаристка «Ранеток» в 2004 году стала женой продюсера группы Сергея Мельниченко, несмотря на разницу в возрасте в 24 года. Сейчас у пары трое детей: дочери Рассказа, Ива и сын Игорь.

Сейчас Наталья занимается семьей и воспитанием детей, а о ее новых проектах и планах почти ничего не известно. Девушка получила образование по специальности «продюсер» и занимается монтажом.

Евгения Огурцова

Вместе с Леной Третьяковой Евгения ведет YouTube-канал, где девушки делятся с подписчиками своими мыслями и моментами своих будней.

В 2021 году Евгения написала книгу «Ранетки. Счастливый билет в ад», где рассказала подробности жизни группы. Актриса выходила замуж три раза, первые два ее брака оказались неудачными. Сейчас Евгения занимается воспитанием детей, о ее новых проектах тоже пока не известно.

Елена Третьякова

За десять лет после распада группы Елена Третьякова кардинально сменила имидж: от спортивной и замкнутой Лены Ранетки, которая по сериалу влюблена в школьного физрука, до гештальт-терапевта, эксперта по йоге, которая сейчас живет в Аргентине и воспитывает первенца. Девушка признается, что йога помогла ей улучшить здоровье и сбросить вес. Также Елена окончила Московский институт психоанализа и вместо карьеры актрисы сейчас строит карьеру психолога, активно продвигая свои консультации в социальных сетях.

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Анна Байдавлетова

В ноябре 2008 года Нюта Байдавлетова пришла в группу на место вокалистки и барабанщицы Леры Козловой. 16-летней девушке благодаря своему таланту удалось убедить поклонников в том, что она достойная замена полюбившейся многим Леры.

Сейчас Анна активно ведет социальные сети и собственный YouTube-канал, а также выпускает сольные треки. Певица занимается карьерой и отдельными проектами и пока не планирует выходить замуж.

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