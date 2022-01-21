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Сегодня, 18:51

Знаменосец сборной Тонга не может найти отца после извержения вулкана

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Пита Тауфатофуа.
Фото Getty Images

Знаменитый олимпиец из Королевства Тонга Пита Тауфатофуа организовал сбор средств для пострадавших от извержения вулкана на его родине.

Среди жертв стихии, которая бушевала у берегов полинезийского архипелага, может оказаться отец спортсмена. Тауфатофуа — один из немногих, участвовавших и в зимних, и в летних Играх. В Рио и Токио он выступал как тхэквондист, а в Пхенчхане участвовал в лыжных гонках. На церемониях открытия Олимпийских игр Пита был знаменосцем свой страны и привлекал всеобщее внимание, выходя на стадион с голым тором, обмазанным кокосовым маслом и в национальной юбке.

Сейчас Тауфатофуа живет в австралийском Брисбене, но остро воспринял трагедию и уже собрал значительную сумму для помощи своей родине. При этом спортсмен никак не может разыскать своего отца. В момент извержения он должен был перемещаться между островами Тонгатапу и Хаапай, и его местонахождения в данный момент неизвестно. Со связью на архипелаге большие проблемы, которые пока никак не удается решить. Связь Тонга с внешний миром также затруднена. В стране большие проблемы с продовольствием и питьевой водой — обычно здесь используют дождевую воду, но сейчас ее нельзя употреблять из-за вулканического пепла.

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