На Украине назвали маразмом запрет спортсменам фотографироваться с россиянами на Олимпиаде

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовала спортсменам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпийских играх.

«А если фотографироваться, то не выкладывать снимки в соцсети. Я думаю, что на подиуме можно будет, все же могут вручить медали, хотя могут и там запретить. Это маразм. Каждый все равно будет судить, исходя из своих представлений о том, как нужно вести себя с российскими спортсменами. Все же такое указание носит пока что рекомендательный характер», — сказал Франков «СЭ».

Как сообщают РИА Новости Спорт, информация о таких указаниях стала известна после общения биатлонистов сборной Украины с министерством спорта страны, которое состоялось 20 января.