Журова: «Не знаю, насколько возможно совсем не сотрудничать с CAS»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о внесении в Госдуму проекта по отмене признания CAS российскими спортивными федерациями.

«Тут есть важный момент. Были неоднократные случаи, когда CAS вставал и на нашу сторону и не лишал наших спортсменов медалей, когда их лишала спортивная федерация. Бывает, что CAS рассматривает какие-то дела достаточно объективно, а не только в негативном ключе. Просто сейчас мы понимаем, насколько это политизировано. Но еще какое-то время назад были решения и положительные. Мы надеялись на CAS, работали с юристами, которые могли в CAS доказать нашу правоту. Не знаю, насколько возможно совсем не сотрудничать с CAS», — сказала Журова «СЭ».

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.