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Роднина: «Непризнание CAS в России — совершенно неадекватная идея»

Роднина отреагировала на новость о внесении в Госдуму проекта об отмене признания CAS российскими федерациями
Анна Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказался о внесении проекта об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Непризнание CAS в России — это совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется. Внести законопроект — это еще не значит его рассматривать. Пока это только бумага, внесенная активистами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Родниной Sport24.

Данный законопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

Ранее стало известно, что 21 ноября CAS рассмотрит апелляции восьми российских футбольных клубов на решение ФИФА разрешать иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с командами до конца сезона-2022/23.

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-03-rodnina-nepriznaniye-cas-v-rossii-sovershenno-neadekvatnaya-ideya
Ирина Роднина
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