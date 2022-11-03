Роднина отреагировала на новость о внесении в Госдуму проекта об отмене признания CAS российскими федерациями

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказался о внесении проекта об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Непризнание CAS в России — это совершенно неадекватная идея. Даже говорить об этом не хочется. Внести законопроект — это еще не значит его рассматривать. Пока это только бумага, внесенная активистами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Родниной Sport24.

Данный законопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

Ранее стало известно, что 21 ноября CAS рассмотрит апелляции восьми российских футбольных клубов на решение ФИФА разрешать иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с командами до конца сезона-2022/23.

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.