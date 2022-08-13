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Матыцин: «Спорт — это символ мира и единения, и мы вместе сделаем все возможное, чтобы он таким и оставался»

Матыцин заявил, что занятия спортом являются популярным видом досуга в России
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что систематические занятия спортом стали популярным и престижным видом досуга в России.

«День физкультурника — это не просто праздник, это признание успехов российского спорта и чествование всех деятелей отрасли. Систематические занятия спортом стали популярным и престижным видом досуга, вовлекая все больше жителей России. Спорт — это символ мира, дружбы и единения, и мы вместе сделаем все возможное, чтобы он таким и оставался. Поздравляем с праздником всех, кто причастен к одной из важнейших миссий государства — привить любовь к физической культуре и спорту», — приводит слова Матыцина ТАСС.

13 августа в России отмечают День физкультурника.

Источник: https://tass.ru/sport/15462947
Олег Матыцин
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