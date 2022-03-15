Заместитель министра спорта РФ обвинил Баха в уничтожении мирового спорта в угоду корыстным целям

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов на пресс-конференции в ТАСС раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Сегодня мы являемся свидетелями международных норм и правил на мировой спортивной арене, где все решения абсолютно политизированы, где двойные стандарты являются нормой. Для нас сегодня все уже давно очевидно: такие сильные соперники, как российская спортивная семья, не нужны на мировой арене. К моему личному недоумению практически все спортивные организации и их лидеры, в том числе Эндрю Парсонс, президент МПК, слепо следуют рекомендациям Томаса Баха, который в угоду своим корыстным целям и по указу своих хозяев — политических деятелей стран Запада — практически уничтожил мировой спорт. Неприятно удивлен, с каким остервенением он сейчас разрушает общемировую концепции спорта, сформированную Кубертеном», — сказал Байсултанов.

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

Из-за ситцуации на Украине почти все российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах.