Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 10:50

Заместитель министра спорта РФ обвинил Баха в уничтожении мирового спорта в угоду корыстным целям

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Одес Байсултанов.
Фото ТАСС

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов на пресс-конференции в ТАСС раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Сегодня мы являемся свидетелями международных норм и правил на мировой спортивной арене, где все решения абсолютно политизированы, где двойные стандарты являются нормой. Для нас сегодня все уже давно очевидно: такие сильные соперники, как российская спортивная семья, не нужны на мировой арене. К моему личному недоумению практически все спортивные организации и их лидеры, в том числе Эндрю Парсонс, президент МПК, слепо следуют рекомендациям Томаса Баха, который в угоду своим корыстным целям и по указу своих хозяев — политических деятелей стран Запада — практически уничтожил мировой спорт. Неприятно удивлен, с каким остервенением он сейчас разрушает общемировую концепции спорта, сформированную Кубертеном», — сказал Байсултанов.

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

Из-за ситцуации на Украине почти все российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах.

Томас Бах
2
3

Читайте также

Пресс-служба премьер-министра Великобритании призвала фанатов «Челси» перестать скандирование имени Абрамовича
Предсказуемый боевик с ловким Крисом Пайном. Почему «Наемник» банальнее, чем вы думали
Сборная России возвращается. Зачем? С кем будет играть? Есть ли еще шанс на ЧМ?
Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой
«Поступаю по совести». Норвежский спортивный чиновник подал в отставку из-за отстранения россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азмун вызван в Санкт-Петербург по делу о признании отцовства

Байсултанов: «Мы планируем провести ряд открытых международных спортивных мероприятий в ближайшее время»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости