Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей для пострадавших в «Крокусе»

Фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях сообщила, что перевела 500 тысяч рублей для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее спортсменка выразила соболезнования родным и близким пострадавших.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.