Загитова о теракте в «Крокусе»: «Это ужасно»

Фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

«Это ужасно... Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»