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Загитова пожелала скорейшего выздоровления избитому фигуристу Соловьеву

20:20
Дмитрий Соловьев, Ольга Бузова и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Соловьев, Ольга Бузова и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Скорейшего выздоровления», — написала Загитова в сторис на своей странице в Instagram, прикрепив совместную фотографию с Соловьевым.

Ранее сообщалось, что Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/azagitova/2733715365735529314/

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Карен Саркисян все материалы автора

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