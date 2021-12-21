Рудковская предложила посадить избивших фигуриста Соловьева на 10 лет

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.

«Дима — очень приятный парень! Хороший мальчик! Так как это групповое избиение, то нужно избрать самую строгую меру пресечения. Я бы их на 10 лет посадила. И другим бы это было показательно. Да еще внезапное нападение! Я буду безумно рада, если с Димой все хорошо. И если какая-то помощь нужна, то мы поможем. А этим уродам хочется передать, что мы будем защищать Диму до последнего! Никто не позволит прикрыть дело!», — сказала Рудковская «СЭ».

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.