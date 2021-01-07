Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался по поводу событий, произошедших в среду, 6 декабря, в США. В Вашингтоне сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов.

В митинге, который перерос в столкновения с властями, приняли участие десятки тысяч сторонников Трампа. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

«Я не мог представить какое-то время назад, что в Америке смогут произойти такие события. Я жил там какое-то время, а в девяностые годы там был рассвет всего. Но оказывается вот такая история может произойти везде. Боюсь, что это будет глобальным трендом. Проблемы, конечно, есть, но нужно повнимательнее относиться к тому, что происходит в нашей жизни.

Это внутренняя проблема страны. Впервые после выборов началась вот такая непростая ситуация. Только как они ее остановят? Ситуация непростая! Она, к сожалению, коснется всех. Если сравнивать данное произошедшее с путчем в 1991 году, то есть некие схожести, но это разные времена и страны. Не думаю, что тут есть прямая связь", — сказала Фетисов.

(Владислав Флегонтов)