ВОЗ изменила мнение о ношении защитных масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter объявила об изменении мнения о ношении масок — теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах. Рекомендуется носить маски там, где коронавирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах. ВОЗ рекомендует носить маски там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование. https://t.co/F9wcSziGbq — ООН (@UnitedNationsRU) June 6, 2020

По данным Worldometer на ночь с 4 на 5 июня, в мире коронавирус подтвержден у 6 664 529 человек. Умерших — 391 081, выздоровевших — 3 225 656.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.