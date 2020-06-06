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ВОЗ изменила мнение о ношении защитных масок

06:28
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter объявила об изменении мнения о ношении масок — теперь их рекомендуется носить в общественном транспорте и магазинах. Рекомендуется носить маски там, где коронавирус широко распространяется, но при этом затруднено дистанцирование.

По данным Worldometer на ночь с 4 на 5 июня, в мире коронавирус подтвержден у 6 664 529 человек. Умерших — 391 081, выздоровевших — 3 225 656.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

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