Владимир Путин объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны объявил о поэтапном выходе из режима самоизоляции после 12 мая. При этом он подчеркнул, что этот процесс не будет быстрым.

Глава государства напомнил, что регионы РФ должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса с учетом реальной ситуации на местах. Путин также отметил, что для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется.

— Все принятые меры позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений, — приводит пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. — У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно.

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная и случаи новых заражений носят пока даже единичный характер.

Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени.

Начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее на совещании глава государства объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая. Президент отдельно отметил, что пока по всей стране исключаются любые массовые мероприятия.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.