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Сегодня, 15:44

Винер заявила, что сериал «Слово пацана» является поучительным для молодежи

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о сериале «Слово пацана».

«Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме. Этот ужас перестроечного времени дают возможности сказать молодежи, как себя не нужно вести и чего нельзя делать, потому что у такого поведения один конец — тюрьма», — приводит слова Винер ТАСС.

На данный момент сериал уже завершен и о втором сезоне пока ничего неизвестно.

Источник: ТАСС
Слово пацана
Ирина Винер-Усманова
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