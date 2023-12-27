Бесплатные катки в Москве: где покататься в новогодние праздники
Во всех округах Москвы будут открыты Бесплатные ледовые катки. Всего в проекте участвует 22 площадки. Попасть на бесплатный каток смогут все желающие от трех лет. При входе необходимо показать пригласительный билет и паспорт.
Адреса бесплатных катков в Москве:
- В Братееве по адресу ул. Ключевая, вл. 22.
- В Коптеве на территории парка «Бригантина» по адресу Коптевский бульвар, вл. 18.
- В Центральном административном округе на площади Революции.
- В районе Очаково-Матвеевское на ул. Матвеевской, вл. 2.
- В Тропарево-Никулине на Мичуринском проспекте в Олимпийской деревне возле дома 4, стр. 3.
- В Зеленоградском округе — Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона.
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В Восточном округе — Вешняки, ул. Вешняковская, вл. 16.
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В Гольяново, ул. Уральская, вл. 16.
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Косино-Ухтомский район, ул. Святоозерская, вл. 1.
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Новокосино, ул. Городецкая, вл. 1.
- Кузьминки — площадь Славы, Волгоградский пр-т, вл. 119.
- Марьино, ул. Перерва, вл. 52.
- Некрасовка, сквер у ст. метро «Некрасовка».
- Новые Черемушки, ул. Профсоюзная, вл. 41.
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Теплый Стан, ул. Теплый Стан, вл. 1б.
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Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, вл. 8.
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Отрадное, сквер на ул. Хачатуряна.
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Южное Медведково, ул. Сухонская, 6, стр. 1.
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Проезд Серебрякова, напротив вл. 14, стр.
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Куркино, пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская
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Митино, ул. Митинская, вл. 31.
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Ул. Авиационная, вл. 24, площадь у метро «Щукинская».
Все катки работают с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В день, как правило, проходит по 4—6 сеансов катания длиной 1, 1,5 или 2 часа.
Для попадания на бесплатный каток необходимо получить пригласительный билет на сайте «Московских сезонов».