Винер-Усманова заявила, что развод не отразится на ее работе в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что развод не отразится на ее работе.

«По этим вопросам не нужно меня больше беспокоить, все снято с повестки дня. Я художественной гимнастикой занималась и до него, и при нем. И всегда буду заниматься художественной гимнастикой», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Винер-Усманова с 2001 года является главным тренером сборной России по художественной гимнастике, с 2008 года руководит национальной федерацией этого вида спорта.

6 июля Винер сообщила, что развелась с бизнесменом Алишером Усмановым через ЗАГС. Они состояли в браке с 1992 года.