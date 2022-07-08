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Сегодня, 11:56

Колосков — о деле Блаттера и Платини: «Знал, что никакой уголовщины не было!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение швейцарского суда оправдать Зеппа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.

«Ничего странного в этом нет. Я был свидетелем дела, которое расследовалось. Я знал, что никакой уголовщины не было. И суд это установил. Самый справедливый суд — швейцарский. Речь идет о двух миллионов, которые Блаттер заплатил Платини. Это деньги за работу по созданию международного календаря. Как оказалось, это не провели через договор. Все решения были — комитета по этике. Были нарушены этические нормы, но суд подтвердил — уголовной составляющей тут нет», — сказал Колосков «СЭ».

Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллиона швейцарских франков (1,8 миллиона евро).

Йозеф Блаттер. Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве
Вячеслав Колосков
Йозеф Блаттер
Мишель Платини
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