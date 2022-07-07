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Сегодня, 13:06

Тарасова: «Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом он достанет водку!»

Владислав Флегонтов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась против продажи пива на спортивных мероприятиях.

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей», — сказала Тарасова «СЭ».

Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процентов при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Татьяна Тарасова
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