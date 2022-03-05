Винер-Усманова сообщила, что обсудила с Матыциным приглашение азиатских стран на соревнования вместе с СНГ и БРИКС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Министерства спорта России о создании всероссийских спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.

«Помимо Китая и остальных я бы туда еще включила Монголию и другие азиатские страны. Как раз об этом я сегодня разговаривала с Олегом Матыциным. Мы хотим участвовать в соревнованиях стран Азии. Мы же Евразия. Мы вполне можем там соревноваться. Так, спортсмены будут иметь хоть какую-то практику. Для них это очень важно», — сказал Винер «СЭ».

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.