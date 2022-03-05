В Госдуме поддержали проведение соревнований со странами СНГ и БРИКС

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Министерства спорта России о создании всероссийских спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.

«Отличная идея! Нужно устраивать любые спортивные мероприятия с теми странами, которые готовы. Мы всегда всем рады. Эти соревнования нужны как спортсменам, так и тренерам. Мы будем поддерживать любые мероприятия, которые будут проходить на территории России и за рубежом с участием наших спортсменов. Это не так сложно реализовать. Нам есть чему поучиться у той же Бразилии, Аргентины и других стран Южной Америки. Например, футбольные матчи против этих команд будут интересными и просто необходимыми. В Иране очень много борцов, тяжелоатлетов. Китайцы по многим видам спорта являются достойными соперниками. Те страны, которые отказались, будут потом сами об этом жалеть! А то, что нам не дали участвовать в международных соревнованиях — это ошибка МОК», — сказал Свищев «СЭ».

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.