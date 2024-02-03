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3 февраля, 17:44

Валуев назвал чушью идею проведения Олимпиады, на которой разрешен допинг

Алина Савинова
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Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что думает об идее проведения Олимпиады, участники которой могут принимать допинг.

«Чушь! Тогда каждый первый такой спортсмен должен будет написать фактическое завещание и отказ от претензий на случай своей смерти. Это не может быть массово. Так же ранее были анонсированы бои без правил. В итоге настоящие такие бои по сей день неофициальны. Все остальные в публичной плоскости обзавелись правилами, где есть и антидопинг», — цитирует Валуева Metaratings.ru.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games). На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок.

Источник: https://metaratings.ru/news/valuev-nazval-chushyu-ideyu-olimpiady-na-kotoroi-razreshyon-doping-330515/
Николай Валуев
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