Поэт Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет

Российский поэт Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщила его дочь Мария Рубинштейн.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала Мария в своем блоге в «Живом Журнале».

8 января Рубинштейн был сбит автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе. Поэт был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Ему была проведена операция. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Рубинштейн — лауреат литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Он является членом Союза российских писателей. Произведения Рубинштейна переведены на английский, немецкий, финский, французский, шведский, польский и другие языки.