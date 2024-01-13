Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:57

Тарасова считает, что российские фигуристы правильно меняют гражданство

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российских фигуристов.

«И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать», — приводит слова Тарасовой matchtv.ru.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

На данный момент в фигурном катании за Грузию выступают Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые родом из России, Анастасия Губанова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также грузинский одиночник Ника Эгадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тутберидзе будет сопровождать 21-летнего грузина на чемпионате Европы.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI2003320_Pravilno_delajut_chto_uhodat__Tarasova_podderzhala_rossijskih_figuristov_smenivshih_grazhdanstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
3
Читайте также
Британские СМИ раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализовали
Пожар на складе в Санкт-Петербурге сняли с коптера
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дизайнер Косторной сообщила, что получила деньги за костюмы фигуристки

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости