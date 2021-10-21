Валуев об отмене спортивных мероприятий: «Какие доводы еще нужны для объяснения ситуации в стране?»

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал информацию об отмене массовых спортивных мероприятий в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19.

«Почему людям это так странно и непонятно? Это введено не просто так: мы теряем людей, у нас очень высокая цифра умерших в столице, мы перехлестнули все волны заражаемости и сейчас в разгаре уже четвертая волна. Если до кого-то все еще это не дошло и беспокоит, что кто-то не может пойти играть, тогда зачем вообще играть, если вы не согласны с правилами? Какие доводы еще привести и какие есть оправдания, чтобы люди наконец поняли, что происходит в стране?» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Ограничительные меры в Москве введены с 28 октября по 7 ноября мэром столицы Сергеем Собяниным.