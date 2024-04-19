ВАДА пока не получило от России взнос за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не получило от России взнос за 2023 год, сообщает ТАСС. Сумма выплаты — 1,2 миллиона долларов.

В феврале министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что российская сторона согласовала с ВАДА выплату взноса за 2023 год.

В конце 2023 года пресс-служба ВАДА рассказала, что организация поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса. Процесс осложнен ограничением в мировой банковской системе.