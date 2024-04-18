«Спорт-Экспресс» — среди лидеров по цитируемости спортивных СМИ за I квартал 2024 года
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за первый квартал 2024 года.
«Спорт-Экспресс» занимает второе место по итогам трех месяцев этого года — с 1 января по 31 марта.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 92 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — I квартал 2024 года
|
СМИ
|
ИЦ
|
1. Матч ТВ
|
8 912,22
|
2. Спорт-Экспресс
|
6 870,18
|
3. Championat.com
|
6 439,53
|
4. Bookmaker-ratings.ru
|
5 207,97
|
5. Sport24.ru
|
3 174,45
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