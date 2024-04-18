«Спорт-Экспресс» — среди лидеров по цитируемости спортивных СМИ за I квартал 2024 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за первый квартал 2024 года.

«Спорт-Экспресс» занимает второе место по итогам трех месяцев этого года — с 1 января по 31 марта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 92 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — I квартал 2024 года