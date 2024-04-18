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Сегодня, 19:31

«Спорт-Экспресс» — среди лидеров по цитируемости спортивных СМИ за I квартал 2024 года

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Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за первый квартал 2024 года.

«Спорт-Экспресс» занимает второе место по итогам трех месяцев этого года — с 1 января по 31 марта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 92 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — I квартал 2024 года

СМИ

ИЦ

1. Матч ТВ

8 912,22

2. Спорт-Экспресс

6 870,18

3. Championat.com

6 439,53

4. Bookmaker-ratings.ru

5 207,97

5. Sport24.ru

3 174,45

Источник: https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/13006/
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