В США 29-летний футболист погиб после нападения фанатов и игроков соперника

В США скончался футболист Мисаэль Санчес, сообщает NY Post. Трагический инцидент случился в время матча в школе города Окснарда (Калифорния).

Причиной массовой драки стали разногласия по поводу решения судьи матча. На Санчеса напали несколько человек. После чего 29-летнего футболиста доставили в окружную больницу в критическом состоянии. Спустя 2 недели он умер.

Причина смерти пока не установлена. По обвинению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина. Следствие считает, что к смерти Санчеса причастны и другие участники массовой драки.