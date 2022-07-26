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Сегодня, 17:15

В США 29-летний футболист погиб после нападения фанатов и игроков соперника

Руслан Минаев
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В США скончался футболист Мисаэль Санчес, сообщает NY Post. Трагический инцидент случился в время матча в школе города Окснарда (Калифорния).

Причиной массовой драки стали разногласия по поводу решения судьи матча. На Санчеса напали несколько человек. После чего 29-летнего футболиста доставили в окружную больницу в критическом состоянии. Спустя 2 недели он умер.

Причина смерти пока не установлена. По обвинению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина. Следствие считает, что к смерти Санчеса причастны и другие участники массовой драки.

Источник: https://nypost.com/2022/07/26/soccer-player-misael-sanchez-dead-two-weeks-after-injured-in-brawl/
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